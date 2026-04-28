「安全百分百、回饋要重談！」恆春半島四鄉鎮盼核三重視地方聲音

會場外民團高舉的「反對老舊核三。」（記者蔡宗憲攝）

「核三在恆春40多年，鄉親要的是百分之百的安全！」核三廠再運轉說明會今移師恆春鎮公所，除了會場外民團的「反對老舊核三重啟」口號，會場內恆春在地首長與民代針對「實質安全」與「回饋縮水」要求。恆春鎮長尤史經直言，既然核廢料短時間遷不走，回饋金就應比照「永久存放場」往上提升，否則對地方毫無交代。

尤史經強調，他從擔任民代至今，見證核三雖挺過恆春大地震，但天災難測，安全不能有絲毫折扣。他強烈質疑，目前廠內存放近四千束高放射性核廢料，最終處置卻遙遙無期，未來重啟，台電應拿出誠意調高回饋金，而非一邊喊重啟，一邊卻對地方建設補助斤斤計較。

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鎮代會主席趙記明則指出，核三廠去年除役至今，核後端單位曾承諾補助不縮減，但近期公所申請社區公益建設，台電竟多以「非運轉狀態」為由拒絕。這不僅傷害地方感情，更讓居民覺得安全與權益雙重失保，要求核安會未來必須針對逃生路線規劃及回饋提出具體說明。

「核安無解、核廢無解，恆春人拒絕老舊核電！」地球公民基金會等民團則在會場內外都發言痛批，核三廠已運轉逾四十年，設備老化嚴重，且電廠緊鄰活動斷層，地震風險不容忽視。「核廢無解」正是事實，核廢料最終處置場址至今毫無進展。政府在缺乏社會溝通的情況下強推重啟，根本是將巨大的安全風險與環境債轉嫁給恆春居民與下一代。

面對地方排山倒海的壓力，核安會在會議總結時表示，昨日聽證會蒐集到的地方意見，包含對核安、核廢、逃生路線及回饋機制的疑慮，將全數納入後續審查的重要依據，要求台電提出讓地方安心的安全數據與溝通方案。

會場內恆春在地首長與民代針對「實質安全」與「回饋縮水」要求。（記者蔡宗憲攝）

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