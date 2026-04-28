勞動節首度全民放假 全教總：今年的「五月天」很不一樣

勞動節首度全民放假，全教總表示，今年的「五月天」很不一樣。（記者林曉雲翻攝）

今年五一勞動節首度實施「全民放假」，全國教師工會總聯合會（全教總）發起「#MayDayForAll」社群串連行動，號召教師穿上五一驕傲T，透過網路與實體參與，讓社會看見教師勞動價值，並呼籲正視教育現場困境。

全教總理事長侯俊良指出，今年的「五月天」很不一樣，第一次不分職業，所有人一起放假，沒有人是局外人，第一次教師可以和所有勞動者在同一天，說出同一句話「我勞動、我驕傲」，而教師過去因身分定位特殊，長期未被納入勞動節放假對象，直到近年在全教總及教育團體等倡議下，政府才調整制度，使今年成為首個「全民放假」的五一勞動節，此轉變不僅具有象徵意義，也讓教師得以與其他勞動者共同發聲，強化對勞動權益的關注。

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侯俊良強調，教師真正需要的並非僅是1天假期，而是更完善的制度保障，面對少子化、工作負擔加重與教育環境日益複雜等挑戰，教師流動率上升、職業吸引力下降，已成為教育體系的隱憂。全教總認為，唯有改善制度與待遇，才能讓教師願意長期投入教育工作。

今年五一勞工大遊行將於5月1日中午12時30分在凱達格蘭大道登場，活動路線由凱道出發，行經濟南路至群賢樓。全教總號召會員於下午1時前完成集合，並統一穿著五一紀念T或深色上衣，共同參與歷史性時刻。

侯俊良表示，今年五一行動亦聚焦退休保障議題，全教總提出2大訴求，包括政府應足額撥補退撫基金、返還年資補償金，以及推動公私校退撫制度一體化，費率提撥一致達15%，以確保教師退休權益不因制度差異而受損。

侯俊良表示，透過「#MayDayForAll」串連行動與實體遊行，希望讓社會理解，教師同樣是勞動者，其專業與付出應獲得合理回報與尊重，並藉此推動教育環境改善，為台灣未來培育穩定且優質的人才基礎。

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