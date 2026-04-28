高鐵斥資20.5億元增設月台門！新竹、板橋站率先施工 全線2028年完工

高鐵增設月台門將自新竹站及板橋站優先施工，分階段推展至各站；示意圖。（圖由高鐵公司提供）

為進一步確保旅客安全，同時因應運量增加帶來的候車人潮，台灣高鐵公司表示，將於各車站全面增設月台門，並於今天（28日）在新竹站舉辦「高鐵全線11站月台門工程開工祈福儀式」，祈求工程順利進行。工程總金額約新台幣20.5億元，並分階段至全線各站，第一階段為新竹站及板橋站，預計2028年Q1完成全線月台門裝設。

台灣高鐵公司表示，這項工程委由台灣松下電器公司承作，工程總金額約新台幣20.5億元，自去年起歷經多次測試改善後，今天正式動工。新月台門採半高、透明式設計，高度約120公分，可承受17級陣風與列車高速進出站時所引起的空氣壓力。在設計上，採用深灰色搭配不鏽鋼金屬原色，營造與車站簡約、現代的一致的風格。同時，運用大片強化膠合玻璃營造視覺的穿透性並維持月台明亮感，期帶給旅客安全、有親和力的乘車體驗。

請繼續往下閱讀...

台灣高鐵公司表示，新月台門將以經常承受強風來襲的新竹站，以及月台為半圓弧式設計的板橋站為優先施工車站，並分階段推展至全線各站，第1階段為新竹站及板橋站，第2階段為台中站、桃園站、苗栗站、彰化站、雲林站、嘉義站及台南站共7站，南港、左營站將於2028年Q1完工。2026年Q4起新竹站及板橋站即可陸續完工啟用，預計2028年Q1完成全線月台門裝設。

高鐵公司董事長史哲表示，月台門的設置，是「高鐵2.0」中非常重要一環，不僅能大幅提升旅客候車人身安全、優化候車秩序，也可防止物品掉落軌道，保障營運安全。同時，打造更加樂齡友善的候車環境，保障高齡長者、幼童與行動不便的旅客乘車安全，讓安全防護與乘車體驗同步升級。

高鐵公司指出，新建置的月台門，將同步考量新世代列車N700ST與現行700T列車車門位置差異，特別採「加寬型」門扇結構，確保系統具備高度運作彈性。更因應未來極端氣候，符合建築物耐震設計規範外，月台門結構設計通過17級強風測試，以確保在颱風等極端天氣下仍具備高度穩定性，系統設備也通過國際功能安全（SIL）認證。

高鐵公司表示，為配合全線月台門的動工，台北站既有月台門也已完成改裝，同樣採用加寬型門扇，以因應日後N700ST與700T同時運轉之需求。台北站的月台門改裝，僅能利用深夜維修時間帶短短約3.5小時進行施工及測試，且需同時兼顧營運時間的列車正常運轉及旅客安全，工程難度甚高。

台灣高鐵公司董事長史哲（左）、台灣松下電器公司董事長黃政成（右）出席「高鐵全線11站月台門工程開工祈福儀式」。（圖由高鐵公司提供）

台灣高鐵耗資20.5億打造全線月台門，董事長史哲（左3）於測試間特別視察月台門。（圖由高鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法