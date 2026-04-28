網狂傳「新冠疫情蟬變死幼童」 前台大醫闢謠：當羅署長吃素？

近日脆上瘋傳「新冠疫情蟬變死幼童」的新聞截圖，前台大感染科醫師林氏璧認為，如果消息屬實，疾管署署長羅一鈞早就出來和大家報告了。（圖取自臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」）

近日社群平台「Threads」瘋傳一則媒體新聞截圖，配上聳動文字「新冠病毒蟬變」、「幾乎都是死幼童喔！」讓前台大感染科醫師孔祥琪（林氏璧）出面闢謠，以為疾管署署長羅一鈞還有台灣疾管署是吃素的嗎？他希望各位要有最基本的事實查核能力。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文說明，如果「新冠病毒蟬變」、「幾乎都是死幼童喔！」等該截圖媒體所言為真，羅一鈞早就出來和大家報告了，尤其現在是AI的時代更方便查證了，他把圖丟進Gemini分析，其實截至2026年4月底，國際主流媒體或世界衛生組織，並未發布「中國發生大規模新冠病毒變易導致殯儀館爆滿」的全球預警，別讓AI笑你。

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至於「關於都是死幼童」這種說法，根據林氏璧詢問Gemini分析結果，目前尚未有任何官方或國際健康組織的數據，顯示2026年4月中國出現以「幼童死亡」為主的大規模疫情，未經查證的網路傳聞，缺乏臨床統計數據支撐。

原始聳動貼文目前已經無法讀取，但林氏璧認為，傳播這種錯誤疫情訊息應該還是要罰錢吧？

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