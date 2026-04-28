4/28拯救青蛙日 台北動物園造「產房」助攻魚池琴蛙復育

台北動物園參與農業部林業及自然保育署瀕危動物保育行動計畫，與生物多樣性研究所合作執行移地復育，將野外乾涸棲地的蝌蚪帶回園內照養。（台北動物園提供）

今（28）日是「拯救青蛙日」，旨在呼籲全球重視兩棲類動物的滅絕危機。台北市立動物園參與農業部林業及自然保育署瀕危動物保育行動計畫，與生物多樣性研究所合作執行移地復育，將野外乾涸棲地的蝌蚪帶回園內照養，藉由圈養繁殖逐步建立域外備援族群，2023年起至今陸續培育出至少2千隻的魚池琴蛙小蛙，期望成為恢復野外族群數量的助力；近期也是野外魚池琴蛙開始求偶鳴叫的季節，如果到動物園兩棲爬蟲動物館參觀，說不定還有機會聽到魚池琴蛙「登登登登登」如同撥動琴弦節奏般的特殊蛙鳴！

動物園介紹，「魚池琴蛙」原先被視為琉球豎琴蛙族群的一部分。2025年2月由台灣師範大學、農業部生物多樣性研究所、農業部林業試驗所組成的研究團隊，發表研究成果，透過遺傳、叫聲、形態等三組證據，正式將過去所稱的「豎琴蛙」發表為獨立物種，並以最初發現者陳世煌教授之名命名。

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魚池琴蛙目前僅分布於南投縣魚池鄉的蓮華池及日月潭兩處濕地，總棲地面積僅約0.015平方公里，成體族群量估計僅剩300至700隻。由於分布極度侷限，該物種在《2024台灣兩棲類紅皮書名錄》中被列為「國家極危（NCR）」等級，由於其在野外分布棲地侷限，族群規模小，容易受短時間內相同事件衝擊導致滅絕風險，例如農業汙染、廢棄物傾倒、森林開發、人為干擾、天氣劇烈變化等。2022年台北動物園接收生物多樣性研究所在秋天水位下降時搶救無法進入水域的蝌蚪，嘗試建立人工圈養技術，於2023年5月開始讓動物園內的魚池琴蛙配對繁殖，希望維持穩定的域外衛星族群。

園方指出，魚池琴蛙有獨特的「築泥窩」習性——雄蛙會挖掘壺型的泥窩並在其中鳴叫吸引雌蛙產卵。照養團隊為此特別配置了潮濕、鬆軟且具黏性的土壤，搭配植栽提供多層次的空間，設置自動灑水系統維持溼度，並巧妙運用「椰子殼」倒扣作為遮蔽環境，營造出讓雄蛙安心築窩的空間。保育員發現，在足夠隱蔽的情況下，雄蛙似乎不會特別費力將泥窩的開口收攏，於是就形成了口徑較大的泥窩。

台北動物園說，雖然目前移地照養的魚池琴蛙卵和蝌蚪孵化率仍有相當程度的挑戰，但在專屬技術及「產房」的照顧下，魚池琴蛙的配對產卵意願高，至今也陸續培育出上千隻小蛙，可說是長期以來的投入努力成果。

台北動物園參與農業部林業及自然保育署瀕危動物保育行動計畫，與生物多樣性研究所合作執行移地復育，將野外乾涸棲地的蝌蚪帶回園內照養，藉由圈養繁殖逐步建立域外備援族群，從2023年起至今動物園陸續培育出至少2千隻的魚池琴蛙小蛙。（台北動物園提供）

台北動物園參與農業部林業及自然保育署瀕危動物保育行動計畫，與生物多樣性研究所合作執行移地復育，將野外乾涸棲地的蝌蚪帶回園內照養，藉由圈養繁殖逐步建立域外備援族群，從2023年起至今動物園陸續培育出至少2千隻的魚池琴蛙小蛙。（台北動物園提供）

台北動物園參與農業部林業及自然保育署瀕危動物保育行動計畫，與生物多樣性研究所合作執行移地復育，將野外乾涸棲地的蝌蚪帶回園內照養。（台北動物園提供）

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