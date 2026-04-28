核三再運轉首辦說明會遭民團抗議 立委拋「核一、核二、核三併案」

地球公民基金會等民團在公所前拉起黑布條，高聲怒吼「恆春人拒絕老舊核電」。（記者蔡宗憲攝）

核安會今在恆春鎮公所召開「核三廠運轉執照換發案」地方說明會。儘管說明會主軸為中央能源政策與法規審核，但地球公民基金會等民團在公所前拉起黑布條，高聲怒吼「恆春人拒絕老舊核電」，場內地方人士則針對核安、回饋等議題發言，立委徐富癸更拋出「為何獨挑核三？」整場說明會也為核三重啟議題，揭開火藥味十足的序幕。

台電副總許永輝在會中將核三廠再運轉計畫比喻為「短跑選手的體能計畫」。他指出，核安會已於去年10月修訂相關辦法，為再運轉提供法規依據，台電目前正針對老化評估、耐震評估等六大項目進行自主安全檢查，並委託美國西屋公司協助，確保老舊組件在超過40年後仍能安全營運。

請繼續往下閱讀...

核安會日前已正式修訂「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，為核三廠再運轉提供法規依據。台電強調，已委託原設計廠美國西屋公司，針對電廠重要結構進行整體老化評估與耐震安全評估，並參考美國電力研究院（EPRI）經驗，對長期停機設備進行乾式或濕式儲備。台電表示，身為政策執行單位，將秉持核能專業，透過國際同儕標竿學習，確保核安並履行穩定供電的社會責任。

立委徐富癸直言，若要討論延役，應將核一、核二、核三併案處理，不能讓屏東人感到被針對。徐富癸更細數1999年間3A事故等歷史傷痕，痛批台電過去溝通不良，讓鄉親在驚恐中度過，要求台電必須公開透明化涉及數千億的延役經費。

立委蘇清泉則主張應以理性科學面對能源。他強調，行政院長卓榮泰已表示不排斥 SMR（小型模組化反應爐）等新核能技術，且台灣能源高度仰賴波斯灣石油與卡達天然氣，近期供應已現變數。蘇清泉認為，核三廠佔地廣大，應引進新技術取代舊機組，以強化國家能源韌性，而非僅用道德綁架討論核能。

屏東縣政府對此表示，安全是首要原則，面對未來電力需求與重啟選項，中央必須落實資訊公開與風險評估，才能讓國人安心。

場內地方人士則針對核安、回饋等議題發言。（記者蔡宗憲攝）

立委徐富癸更拋出「為何獨挑核三？」（記者蔡宗憲攝）

立委蘇清泉則主張應以理性科學面對能源。（記者蔡宗憲攝）

核安會日前已正式修訂「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，為核三廠再運轉提供法規依據。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法