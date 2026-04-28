興大破解台灣旱招潮蟹行為溝通系統 單一揮螯動作有3意義

興大破解台灣旱招潮光揮螯單一行為就有包括求偶等3種意義。（興大無脊椎研究室提供）

國立中興大學生命科學系研究團隊，針對台灣特有種「台灣旱招潮 （Xeruca formosensis）」，進行完整行為紀錄與分析，發現台灣旱招潮看似單一的揮螯動作，實際上具有3種不同功能，包括領域宣示、個體對抗與求偶訊號，反映出台灣旱招潮細緻而複雜的行為溝通系統，相關研究建立印太地區首份招潮蟹「行為目錄」，4月獲國際甲殼類期刊「無節幼體 Nauplius」刊登。

中興大學生科系博士生張凱與教授施習德研究團隊，分析台灣旱招潮蟹20種行為進行分析，行為類型可分為「非社會行為、對抗行為及繁殖行為」三大類，也進一步分析不同動作之間的連續關係，讓台灣旱招潮如何覓食、互動、競爭、求偶與繁殖更易被解讀。

請繼續往下閱讀...

研究全世界招潮蟹30多年的施習德指出，台灣旱招潮僅分布於台灣，是極具代表性的本土泥灘地海岸的物種，研究發現看似單一的揮螯動作，具有包括領域宣示、個體對抗與求偶訊號等3大功能，反映出台灣旱招潮有細緻而複雜的行為溝通系統；研究也重新整合並凸顯出台灣旱招潮包括雄蟹築起洞口煙囪、雌蟹堆出金字塔狀構造，以及地表互動、引導雌蟹、配對與交配等極具特色的行為表現。

施習德指出，根據相關研究在人為干擾條件下，螃蟹可能出現行為類型縮減或異常行為，建立行為目錄不僅是學術上的基礎資料，也可作為台灣旱招潮保育評估，包括若其揮螯、求偶、交配、築煙囪或堆築金字塔等關鍵社會與繁殖行為明顯減少或異常，即可能顯示棲地條件已對其正常生活功能造成影響。

興大施習德（右）與博士生張凱分析台灣旱招潮行為。（興大提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法