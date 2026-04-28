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    首頁 > 生活

    大道公平安行腳15公里 再現台江獨特信仰文化

    2026/04/28 13:15 記者王姝琇／台南報導
    下大道良皇宮準備粽子分享海尾朝皇宮，象徵當年涉水渡溪救災的情誼。（記者王姝琇攝）

    下大道良皇宮準備粽子分享海尾朝皇宮，象徵當年涉水渡溪救災的情誼。（記者王姝琇攝）

    安南區海尾朝皇宮抱持87水災渡溪救難的感恩之情，今日徒步赴下大道良皇宮謁祖進香，來回總共約15公里，數10年從未間斷，成為台江獨有「大道公平安行腳」信仰文化。

    下大道良皇宮準備粽子分享朝皇宮人員，象徵當年涉水渡溪救災的情誼，而從良皇宮分靈的大道公不計其數，朝皇宮每年徒步回「老家」謁祖，兩宮交誼深厚海尾鄉親跟著朝皇宮神轎，阿嬤背著孫子、青少年相招，沿海佃路、越過鹽水溪，經番婆寮、甕城腳、五條港、小公園抵達良皇宮，另有信眾設香案桌祭拜。

    朝皇宮主委李中遵指出，朝皇宮保生大帝於光緒年間由良皇宮分靈雕塑金身，有「海尾寮大道公」美喻；87水災海尾寮淹大水，良皇宮信眾冒著生命危險，涉水渡溪供應海尾居民米食，數10年來朝皇宮及境轄居民抱著感恩心，赴良皇宮謁祖。

    此次「大道公平安行腳」來回約15公里，香陣維持人力、徒步方式進行，形成台江獨有的信仰文化，也見證台江拓墾歷史，良皇宮特別準備粽子，分享平安行腳的香客們，大家吃得津津有味，也相約明年見。

    海尾朝皇宮赴下大道良皇宮謁祖進香。（記者王姝琇攝）

    海尾朝皇宮赴下大道良皇宮謁祖進香。（記者王姝琇攝）

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