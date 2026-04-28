台中是中部唯一重型搜救隊 議員擔心隊員不足難以負擔

民進黨議員施志昌擔心台中市獲認證成重型搜救隊，是否因人力不足反而造成隊員負擔。（記者蘇金鳳攝）

台中市是六都唯一直轄市，人口突破285萬，民進黨議員施志昌今天在市議會擔憂地指出，台中市去年12月成立獲消防署認證的重型搜救隊，但所肩負是中部地區的救災工作，背後卻是113人背後沉重的負擔，扛中部領頭羊的壓力，面臨極大挑戰。

消防局長孫福祐表示，去年12月通過消防署重型搜救隊的認證。取得認證以後，也有不斷提升搜救大隊的能力，納入規劃海線也有規劃成立特搜分隊、無人機空拍隊也要來成立等，消防局一直在增加搜救的能量。

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議員施志昌表示，重型搜救隊的定義是必須具備在倒塌現場維持24小時不間斷、且長達10天以上的作業能力。現有133人若面對如921等級的強震或多處建物倒塌，扣除輪休與後勤，根本難以負荷高強度的三班作業，這到底是重型搜救隊，還是讓隊員扛起重擔的搜救隊？

他強調，中部地區地震帶密集，包括大甲、彰化及車籠埔斷層，台中特搜隊不只是台中的，更是彰、投、苗數百萬人的「救命索」。此外，當城市面臨導彈攻擊、台中港或中科半導體廠等關鍵基礎設施遭破壞時，特搜隊責任更為重要。

施志昌更擔心，台中是全球精密機械與機器人產業重鎮，若救災人力儲備不足，一旦遭遇極端災害導致災後重建延遲，損失的將是台中的國際信譽與全球供應鏈的穩定。

施志昌建議市府，提出台中特搜戰力倍增計畫訂定五年計畫，第一階段（115-116年）增至200人，第二階段（117-119年）目標突破300人，與高雄、新北並駕齊驅。

其次，提供專業職能加給與心理健康專案。提供專屬專業津貼，並建立心理諮商機制，緩解隊員創傷壓力。第三，先採購智慧搜救裝備優，以科技減輕人力負擔。

消防局長孫福祐表示，消防局一直在增加搜救的能量。（記者蘇金鳳攝）

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