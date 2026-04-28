南投名間焚化爐環評會 鄉民射紙飛機抗議場面混亂

南投名間焚化爐環評會，民眾站上桌子朝主席台射紙飛機抗議。（記者張協昇攝）

南投縣名間焚化爐二階環評範疇界定會議，今（28日）天繼續在縣立婦幼館召開延續會議，討論焚化爐產生熱排放對茶產業影響的因應對策，現場民眾不滿提出的相關試驗要求，環保局長李易書表示無法同意，在現場射紙飛機抗議，也有人站上桌子高喊程序違法、會議無效，場面一度混亂。

監督施政聯盟召集人陳淑樺等人認為，名間鄉近幾年來降雨日數降低、霧氣減少，且大氣擴散不易，一旦設置焚化爐，熱排放所產生的溫室效恐影響微氣候，加速茶葉乾化，毀掉名間百億茶產業、甚至台灣千億飲料產業鏈，要求對茶業等農作物影響做更精細的相關試驗，並提出因應對策及補償辦法。

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陳淑樺也詢問現場環評委員陳建德教授是否有辦法改善熱排放對茶葉的影響，因陳建德回應他個人不知道怎麼改善，陳淑樺等人即要求列入會議記錄，並強調連農業專家都這樣認為，顯示名間根本不適合蓋焚化爐。

由於環保局長李易書對於陳淑樺等人提出的部分試驗要求表示無法同意，引發現場環團、民團與鄉民不滿，有人站上桌子高喊程序違法、會議無效，鄉民也紛紛拿出紙飛機射向主席台抗議，警方趕緊架起防護網，場面一度混亂。

製茶師常行深則說，全台茶飲原料之所以大部份來自名間鄉，是因當地雲霧繚繞，這種自然的雲霧工法孕育出好茶，一旦設置焚化爐產生熱氣，會導致霧氣消散，必然影響茶業品質，呼籲全國茶飲業者都站出來聲援名間鄉，制止縣府強行在茶鄉蓋焚化爐。

南投名間焚化爐環評會，民眾站上桌子朝主席台射紙飛機，警方趕緊架起防護網。（記者張協昇攝）

南投名間焚化爐環評會，鄉民頭頂著「程序違法、會議無效」的標語抗議。（記者張協昇攝）

南投名間鄉茶農表示，在名間蓋焚化爐，將毀掉百億茶產業。（記者張協昇攝）

製茶師常行深（左3）拿著知名茶飲料，呼籲全國茶飲業者都站出來聲援名間，制止縣府強行在茶鄉蓋焚化爐。（記者張協昇攝）

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