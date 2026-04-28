今年第4隻！壽山又一資深動物謝幕 黑熊「瑪莉奶奶」4/27安詳離世

壽山動物園最資深的黑熊奶奶「瑪莉」4月27日上午在睡夢中安詳離世，30年精彩生命圓滿謝幕。（翻攝官網）

再見了，黑熊瑪莉奶奶。壽山動物園今（28）日在官網宣布，動物園「最資深成員」黑熊奶奶「瑪莉」4月27日上午在睡夢中安詳離世，30年精彩生命圓滿謝幕。

園方表示，瑪莉自2020年來到壽山安置，她總是以慵懶、優雅的步調生活，不管是慢步在樹葉堆上，還是優哉地抬腿伸展，那份「歲月靜好」的模樣，撫慰了無數遊客的心。

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園方說明，為了讓瑪莉晚年生活更自在，特地建置專屬澡堂方便她進出，並改建地面水池，讓奶奶輕抬腳步就能享受泡澡樂趣；也因為瑪莉動作較慢，即使人類下班時間到了，保育員總會耐心等候步履蹣跚的她，慢慢陪她走回內舍休息。

保育員回憶「瑪莉」心思非常細膩，也能清楚分辨熟悉的呼叫聲與氣味，「瑪莉」不只是動物園的一員，更像是溫柔的家中長輩，教導大家愛與扶持。

瑪莉是壽山動物園今年第四隻辭世的資深動物夥伴，前三位分別為2月14日凌晨安詳離世非洲象「阿里」（52歲）、2月22日離世的白老虎「昭海」（19歲）、4月13日上午在保育員與醫療團隊陪伴下安詳離世的非洲獅「二哥」（23歲）。

瑪莉奶奶總是以慵懶、優雅的步調生活。（翻攝官網）

瑪莉奶奶總是以慵懶、優雅的步調生活。（翻攝官網）

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