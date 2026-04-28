新北防汛之盾升級 AI兩分鐘預警更新、搶先2小時應變

新北市有80台移動式抽水機，可因應不同淹水事件使用，達到快速搶救災效果。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜28日視察水利局年度「防汛演習」，現場首度演示升級版「智慧防汛平台」，除導入AI技術將降雨監測提升至每2分鐘更新，搶先2小時應變，更全國首創XR（延展實境）遠端操控系統，讓人員免進抽水站，以「虛按實動」模式操控機組，提升應變效率與防洪安全。

侯友宜表示，新北防洪應變作為已從「被動應變」轉型為「主動預警」，今年更是運用氣象署樹林低空雷達回波資料，能比傳統雷達回波提早且精準掌握強降雨趨勢，此外，塔寮坑二抽水站於今年完成全自動化監控系統，能依水位變化自動判斷並精準抽排水，並結合最新的XR技術，透過智慧防汛平台整合與AI人工智慧學習，提供最佳操作模式，成為新北智慧防汛發展的重要里程碑。

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水利局長宋德仁表示，今年平台功能再度優化，於全市已經完成12處AI雨絲辨識系統，透過自建雨量站及CCTV影像持續進行深度學習訓練，未來可望直接進行降雨量定量判讀，同時系統運用氣象署降雨雷達回波資料，每2分鐘更新一次的高頻率監測，能比傳統雷達回波提前8分鐘且更精準掌握強降雨發展趨勢。

宋德仁說，新北防汛整備已於3月全面啟動，透過智慧平台整合氣象雷達、下水道水位計及AI影像辨識等多元感測，每分鐘可處理高達6萬筆數據，並即時推播至29區公所，目前全市84座抽水站資訊已全面串聯，其中66座可即時接收推播及操作水門，同時結合7處抽水站集水區的下水道縱剖面監測與預抽機制，成功讓整體應變時間較以往提前2小時以上。

一旦持續降雨，污水抽水站提前啟動紓流機制，降低系統負荷與保護污水處理廠安全，並在全市35處污水上游管網建置水位計，隨時監控豪雨期間上游污水分支管水位變化，構築守護市民安全的強韌防災網絡。

新北市水利局升級智慧防汛平台導入AI與XR提升應變效率。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜視察水利局年度防汛演習。（記者翁聿煌攝）

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