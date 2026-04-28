阿里山林鐵光纖工程遭控黑箱作業 林鐵處強調屬廠商間契約糾紛

阿里山林鐵光纖工程遭控黑箱作業。（資料照）

被視為交通基礎重要建設的阿里山林鐵光纖建置工程，遭質疑有「黑箱作業」疑慮，被指控該專案在招標、執行及廠商更換的過程中，行政程序不透明，相關發包單位疑似在「未解約先換廠」的情況下，強行排除原施工廠商。

林鐵處澄清指出，發包單位係指「遠傳電信股份有限公司系統整合分公司」，該公司於113年9月3日承作林鐵處「阿里山林業鐵路嘉義至二萬平段光纖建置工程（山地段）」，遠傳委託協力廠商負責施工材料、機具以及人力調度等現場作業。但因遠傳認該協力廠商未符工程要求而予以解約，並為加速趕辦長期落後之工程進度，另委託他家協力廠商接續現場作業，衍生遠傳與第1家協力廠商的履約爭議。

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林鐵處說，政府採購法主要係規範工程主辦機關（林鐵處）與承攬廠商（遠傳公司），承攬廠商（遠傳公司）與協力廠商應回歸雙方之契約約定，處理相關爭議。該案實屬2家公司間之履約爭議，遠傳仍與第1家協力廠商持續協商處理中，林鐵處也將持續督促遠傳依約施工，並儘速處理與協力廠商的履約爭議，以如期如質完工。

林鐵處強調，這件工程材料均依據行政院公共工程委員會公告之材料標準及相關抽查、送驗規定辦理，並落實三級品管制度。經查遠傳公司之施工日誌、品質管理及更換工地負責人等，均符契約相關規定。

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