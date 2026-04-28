英國人體生物資料庫外洩 石崇良揭我國管理作為

衛福部長石崇良說明我國人體生物資料庫與健保資料庫管理做法。（記者林志怡攝）

英國人體生物資料庫（UK Biobank）近期爆出資料外洩事件，分享給中國學術單位的資料一度遭上架電商平台。衛福部長石崇良強調，我國人體生物資料庫受法規嚴格監管，國際傳輸前一律需要經過主管機關審查，健保資料庫資料應用更要求使用者前往指定場所，並須全程監控，不會有資料外洩的疑慮。

UK Biobank的50萬名成員去識別化的醫療數據近日一度遭上架中國電商平台，且UK Biobank聲明指出，遭外洩的數據是機構提供給3所中國學術機構的內容，且該機構也強調，在電商平台未有交易達成前，已經迅速下架銷售資訊。

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對於我國人體生物資料庫管理情況，石崇良指出，目前我國合法設立的人體生物資料庫計有39個，主要是由大型醫院、地方縣市政府成立，且均受到「人體生物資料庫管理法」等嚴格管理，資料進行國際傳輸前，都要報經主管機關核准。

石崇良也提到，我國人體生物資料庫的檢體與個人資料均分開儲存，因此無法直接將檢體與個人訊息連結，相關管制都有完整的法規規範，衛福部也持續推動「人體生物資料庫管理法」修法，擬將生物資料庫定義擴大至基因與影像資料管理範疇，目前已在行政院審查，這個會期有機會送到立法院。

此外，石崇良表示，國人更熟悉的健保資料庫收有2300多萬人的健康資料，對於相關資料分享上，衛福部也採取更嚴格的管理作為，相關資料應用需事前申請且僅限研究用途，使用時需前往指定空間並受到全程監控，使用者看到的也都是去識別化資料，並只能攜出統計分析結果，資料不會有外洩疑慮。

石崇良進一步指出，健保署內部管理方面，採取內外網分離的做法，操作人員無法透過一般網路管道進入健保系統，且健保署也導入資安與隱私管理系統，並獲取相關認證，並持續強化所有的流程、授權管理、事前審查作為，同時落實資料過程中的全程監管措施與事後稽查。

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