為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    英國人體生物資料庫外洩 石崇良揭我國管理作為

    2026/04/28 13:14 記者林志怡／台北報導
    衛福部長石崇良說明我國人體生物資料庫與健保資料庫管理做法。（記者林志怡攝）

    衛福部長石崇良說明我國人體生物資料庫與健保資料庫管理做法。（記者林志怡攝）

    英國人體生物資料庫（UK Biobank）近期爆出資料外洩事件，分享給中國學術單位的資料一度遭上架電商平台。衛福部長石崇良強調，我國人體生物資料庫受法規嚴格監管，國際傳輸前一律需要經過主管機關審查，健保資料庫資料應用更要求使用者前往指定場所，並須全程監控，不會有資料外洩的疑慮。

    UK Biobank的50萬名成員去識別化的醫療數據近日一度遭上架中國電商平台，且UK Biobank聲明指出，遭外洩的數據是機構提供給3所中國學術機構的內容，且該機構也強調，在電商平台未有交易達成前，已經迅速下架銷售資訊。

    對於我國人體生物資料庫管理情況，石崇良指出，目前我國合法設立的人體生物資料庫計有39個，主要是由大型醫院、地方縣市政府成立，且均受到「人體生物資料庫管理法」等嚴格管理，資料進行國際傳輸前，都要報經主管機關核准。

    石崇良也提到，我國人體生物資料庫的檢體與個人資料均分開儲存，因此無法直接將檢體與個人訊息連結，相關管制都有完整的法規規範，衛福部也持續推動「人體生物資料庫管理法」修法，擬將生物資料庫定義擴大至基因與影像資料管理範疇，目前已在行政院審查，這個會期有機會送到立法院。

    此外，石崇良表示，國人更熟悉的健保資料庫收有2300多萬人的健康資料，對於相關資料分享上，衛福部也採取更嚴格的管理作為，相關資料應用需事前申請且僅限研究用途，使用時需前往指定空間並受到全程監控，使用者看到的也都是去識別化資料，並只能攜出統計分析結果，資料不會有外洩疑慮。

    石崇良進一步指出，健保署內部管理方面，採取內外網分離的做法，操作人員無法透過一般網路管道進入健保系統，且健保署也導入資安與隱私管理系統，並獲取相關認證，並持續強化所有的流程、授權管理、事前審查作為，同時落實資料過程中的全程監管措施與事後稽查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播