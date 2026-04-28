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    首頁 > 生活

    舊衣回收箱變垃圾場！沙發、破家具狂丟 員林清潔隊將追凶開罰

    2026/04/28 13:47 記者顏宏駿／彰化報導
    民眾把大量鞋盒丟在舊衣回收箱旁。（員林清潔隊提供）

    民眾把大量鞋盒丟在舊衣回收箱旁。（員林清潔隊提供）

    舊衣回收箱竟成「垃圾場」，彰化縣員林市公所清潔隊，近日發現多處舊衣回收箱被惡意棄置大量廢棄鞋盒，甚至連沙發、破損大型傢俱都傾倒於此，現場宛如「垃圾場」。清潔隊長張道強表示，將透過監視器「追凶」，呼籲不肖民眾還給社區清淨家園。

    張道強指出，員林市目前設置約250 個舊衣回收箱，初衷是為了推動資源循環，提供市民便利的回收管道。然而，「便利應建立在自律之上」，部分點位卻淪為少數自私民眾規避處理費的非法棄置場。

    張道強表示，既然特定地點無法維持整潔，我們就必須採取強硬手段，資源有限，我們研議把易遭棄置廢棄物的舊衣回收箱，移往其他更需要、更懂得珍惜的點位，絕不容忍無良行為抹煞隊員的辛勞與城市形象。

    為有效遏止亂象，員林市清潔隊已於多處棄置熱點裝設「機動性太陽能監視器系統」，不分晝夜、全程錄影紀錄。張道強強調，公權力絕不缺席，一旦查獲違法棄置事實，將依《廢棄物清理法》最高處以新臺幣 6,000 元罰鍰，我們一定追究到底，絕對不會手軟！為強化監控與遷移站點是維護環境品質的必要手段，呼籲市民發揮公德心，切勿因個人私利毀掉回收舊衣的福祉。環境整潔需要全民共識，若民眾發現有疑似違法棄置垃圾、大型傢俱之行為，請踴躍拍照、錄影紀錄車牌向清潔隊檢舉，公所將全力追查，共同守護乾淨、美麗的家園。

    躺椅、床墊、輪胎都拿來舊衣回收箱丟。（員林清潔隊提供）

    躺椅、床墊、輪胎都拿來舊衣回收箱丟。（員林清潔隊提供）

    躺椅、床墊、輪胎都拿來舊衣回收箱丟。（員林清潔隊提供）

    躺椅、床墊、輪胎都拿來舊衣回收箱丟。（員林清潔隊提供）

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