台水汰換5100公尺老舊水管 嘉惠台中大雅忠義里上千用戶

台水將斥資4千萬元經費，更新大雅區忠義里月祥路、平和路、信義路、仁愛路等巷道5100公尺的自來水管線，預計5月動工、今年底完工。（記者歐素美攝）

台中市大雅區忠義社區因自來水管線老舊，頻傳爆管及水壓不穩問題，立委楊瓊瓔服務處今天偕同台中市議員吳呈賢、吳建德，召開自來水管線汰換工程說明會，台水將斥資4千萬元經費，更新月祥路、平和路、信義路、仁愛路等巷道5100公尺管線，預計5月動工、今年底前完工，以嘉惠上千住戶，並同步進行路面刨鋪，提供嶄新平順道路。

台灣自來水公司第四區管理處處長張煥獎指出，早期塑膠供水管線因長年承受車輛輾壓，加上地震、氣候熱脹冷縮及材料老化等因素，容易出現滲漏、破裂情形，影響供水也常造成道路下陷風險，這次工程將汰換為耐用年限可達40年的延性鑄鐵管（DIP），施工採分區、分段進行，降低對交通與居民生活衝擊。

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忠義里長林義木表示，地方居民多年來最常反映的就是水管破裂搶修頻繁，有時半夜停水、有時水壓忽大忽小，生活十分不便。尤其巷弄道路狹窄，只要施工搶修就影響通行及居民用水，希望工程一次到位。

市議員吳呈賢、吳建德指出，這次大雅區月祥路周邊巷弄管線汰換工程完成後，可提升供水穩定，讓民眾用水更安心、更有保障；楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，施工期間難免造成不便，請鄉親多包涵，也要求施工單位做好交通維持與安全措施，讓工程順利推進。

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