51連假玩台南音樂美景 玖壹壹壓軸點亮水岸夜

本土天團《玖壹壹》為「運河百年—戶外音樂祭」壓軸演出。（台南市府提供）

台南今年迎來運河通航百年系列慶祝活動，其中最受矚目的「運河百年—戶外音樂祭」將於5月1、2日傍晚登場，卡司橫跨流行、獨立與嘻哈等多元音樂風格，在運河畔打造一座城市的「大型留聲機」，帶來親水與音樂交織的城市樂章。

壓軸登場的本土天團《玖壹壹》，過去曾於節目中搭乘台南運河遊船體驗水岸風光，成員洋蔥當時形容：「吹著風、看著兩側風景，很舒適。」此次再度以音樂回到運河舞台，也為百年慶典增添話題。

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活動期間，民眾可於環河街周邊腹地欣賞夕陽與現場演出，河樂廣場提早於4月28日進行例行水池清潔與設備檢修後暫停放水，並於親水公園端設置大型螢幕，讓無法靠近主舞台的民眾也能在晚風中同步感受音樂氛圍。

此外，民眾可選擇搭乘運河遊船，沿途透過導覽了解台南運河歷史與12座橋梁特色，在夜色中欣賞「金色流域」燈光藝術，安億橋至臨安橋間約2公里水岸光影，結合河岸建築與水面倒影。

市長黃偉哲表示，台南運河歷經多年整治與景觀再造，已成為城市重要水岸亮點。運河沿線景點同樣吸睛，包括由舊魚市場圍籬轉化而成的「大海的寶物」藝術牆、多次獲獎的「大魚的祝福」地景藝術，以及呼應設計的「大魚星光牆」，皆成為婚紗拍攝與遊客打卡熱點。

今年適逢運河百年，南岸望月橋至承天橋一帶，有「光流百年」、「運河織光」、「光蘊平安」3大燈光裝置，營造城市故事感。

《理想混蛋》參與「運河百年—戶外音樂祭」表演。（台南市府提供）

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