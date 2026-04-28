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    首頁 > 生活

    新北板橋浮洲非營利幼兒園12月開園 10月專案獨立招生

    2026/04/28 12:55 記者黃子暘／新北報導
    新北市府辦理板橋浮洲非營利幼兒園新建工程，預計於今年12月1日開園，配合開園時程，將於10月辦理專案獨立招生。（新北市教育局提供）

    新北市府辦理板橋浮洲非營利幼兒園新建工程，預計於今年12月1日開園，配合開園時程，將於10月辦理專案獨立招生。（新北市教育局提供）

    新北市府辦理板橋浮洲非營利幼兒園新建工程，教育局長張明文今（28）日前往視察進度。目前教學教室區結構體已完成約9成，預計今年12月1日開園，配合開園時程將於10月辦理專案獨立招生，預計9月先公告招生簡章，說明招生名額、期程及報名方式，家長可先參與115學年度5月公立及非營利幼兒園統一招生，如仍有托育需求可再參加10月浮洲非營利幼兒園獨立招生，透過「統一招生＋專案招生」雙軌機制提升托育彈性。

    張明文指出，板橋浮洲非營利幼兒園自去年3月26日開工以來工程進度穩定，目前主體空間輪廓大致成形，並同步展開室內裝修作業，教學空間牆面粉刷及細部收整持續進行中，園內機電系統與相關設備工程同步展開，水電管線與基礎設備持續配置中，工程與設備進度相互銜接。

    教育局介紹，浮洲案是繼板橋新月幼兒園後，新北市第2座全國規模最大且獨立建築的幼兒園，校園選址於親民公園內，融合綠地環境打造具生態意識的學習空間，建築設計保留歷史桁架延續場域記憶，同時串聯鄰近榮民之家，規劃「銀幼共學」，促進跨世代互動。

    教育局說，市府持續擴充公共化教保服務量能，從工程品質到招生制度持續推動，浮洲案預計年底啟用後，將提供安全優質學習環境，相關資訊將持續公告於新北市幼兒園招生系統網站。

    新北市府辦理板橋浮洲非營利幼兒園新建工程，預計於今年12月1日開園，配合開園時程，將於10月辦理專案獨立招生。（新北市教育局提供）

    新北市府辦理板橋浮洲非營利幼兒園新建工程，預計於今年12月1日開園，配合開園時程，將於10月辦理專案獨立招生。（新北市教育局提供）

    新北市府辦理板橋浮洲非營利幼兒園新建工程，預計於今年12月1日開園，配合開園時程，將於10月辦理專案獨立招生。（新北市教育局提供）

    新北市府辦理板橋浮洲非營利幼兒園新建工程，預計於今年12月1日開園，配合開園時程，將於10月辦理專案獨立招生。（新北市教育局提供）

    新北市府辦理板橋浮洲非營利幼兒園新建工程，預計於今年12月1日開園，配合開園時程，將於10月辦理專案獨立招生。（新北市教育局提供）

    新北市府辦理板橋浮洲非營利幼兒園新建工程，預計於今年12月1日開園，配合開園時程，將於10月辦理專案獨立招生。（新北市教育局提供）

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