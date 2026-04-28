飲料廣告拍出「校園青春活力」 左營高中生創意吸總統級留友看朝聖

日前高雄左營高中教師分享，4名學生不僅完成他出的廣告作業，拍攝內容展現出來的創意更是讓他驚艷不已，影片曝光後，迅速在網路爆紅。（圖擷取自Threads）

高雄左營高中近期因為一支學生拍攝的飲料廣告，在社群平台Threads爆紅，並在各大社群平台瘋傳。影片顯示，4名穿著校服的學生，一起拿著拍攝主角「寶礦力水得」穿梭校園各處，全片除了散發青春洋溢的校園生活，還將主角完美融入其中，充滿創意的拍攝方式不僅驚豔百萬網友，更釣出台灣前總統「留友看」朝聖！

據悉，事件起因是一名左營高中老師在Threads分享，他日前給學生出一份「拍廣告作業」，事後他逐一檢查作業內容，被一支來自舞蹈班的學生成品給嚇了一跳。影片顯示，4名學生將主角「寶礦力水得」帶入自己的校園生活中，無論是上課、吃飯或下課，都能看到它的身影，期間還穿插著4人盡情奔跑、跳舞等動感畫面。

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另外，影片幾乎只能聽到背景音樂、學生打鬧聲，4名學生全程幾乎沒有說話，也沒有主動提到「寶礦力水得」的名字，直到影片最後，4人才以旁白的聲音，講出「每次奔跑後，最懂你的水」這段台詞。老師感慨，剪輯對現在學生而言，跟他以前使用小畫家畫畫的概念差不多，也讚嘆4人拍出的創意，正是實體作品最棒的地方。

影片吸引大批網友與多家公司行號關注，眾人紛紛讚嘆，「大贏各種AI呀！」、「感受到孩子們的創意與活力」、「青春無敵的感覺真是太棒了」、「這麼青春洋溢閃亮的我眼睛都要睜不開了」、「完整度與節奏感都不錯，很有青春的活力感！」、「AI永遠取代不了的，唯有每人都經歷過的青蔥歲月」、「這完全是沒有經過媒體部門主管老長官、品牌方元老視野雕琢的純粹美啊，是純凈感染力超強的影片啊！」。

還有熱心網友透露，已將將影片寄給寶礦力水得母公司「大塚製藥」。熱衷滑脆「海巡」的前總統蔡英文，今（28）日下午留言讚美說︰「留友看台灣高中生的創意，留友看台灣老師的用心，謝謝你們讓大家看到自由民主的台灣，所創造出來的活力」；高雄市長陳其邁也大讚︰「這個超流暢的轉場，充滿青春活力的躍動與場景安排，真的太厲害太可愛！謝謝左中老師和同學們的用心，創造出感動人心的作品。」

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