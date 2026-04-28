勞動節連假出遊車潮增 省道易壅塞路段、時間看過來

連假疏運措施及路況資訊可下載App觀看最新路況。（圖由公路局提供）

本週五開始就是一連3天的勞動節連續假期，交通部公路局預估，這次連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路局預估，觀光旅遊車潮將於5月1日至2日湧現，返回工作地車潮則預估從5月2日下午至3日開始陸續出現，主要城際道路易壅塞的路段及時段，包括：台1線水底寮至楓港路段北上5月3日17-18時；台61線鳳鼻至香山路段，南下4月30日18-19時、5月1日11-14時及5月2日10-14時，北上4月30日17-18時、5月2日18-20時、5月3日17-21時。

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另外，台61線竹南路段，北上5月3日15-19時；台61線中彰大橋改建路段，南下5月1日10-14時，北上5月2日16-19時、5月3日14-19時也容易壅塞，建議民眾儘量避開。

公路局提醒用路人，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，因此已規劃相關疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS宣導內容及改道標誌行駛，避免塞在車陣中。

公路局表示，銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線臺中快官至成功路段及大里二至霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，以及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台9甲線新店至烏來路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑至梅山路段等，預估連續假期有車多壅塞情形。

在公共運輸方面，公路局將於勞動節連假期間推出多項優惠措施，優惠期間為4月30日至5月3日，搭乘西部中長途及東部國道客運路線享票價85折優惠，另加入TPASS 2.0會員，當月搭乘2-3次再享15％回饋金，4次以上再享30％回饋金；兩者疊加後，最高可享6折優惠；搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享一段票或基本里程免費及搭乘指定幸福巴士免費。

公路局表示，這次勞動節連假已協調各國道業者籌措運能，總計提供2.7萬班次及92.8萬座位數，截至4月21日已售出約2.1萬張預售票，尚餘充足服務量能，歡迎民眾多加利用。

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