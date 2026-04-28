高銀進駐高雄資產管理專區 林欽榮：高雄金融生態系更具競爭力

高雄銀行積極搶攻高資產財富管理市場，今正式進駐高雄資產管理專區並啟用高資產旗艦中心。（翻攝林欽榮臉書）

高雄銀行積極搶攻高資產財富管理市場，今正式進駐高雄資產管理專區並啟用高資產旗艦中心；高市副市長林欽榮率市府財金代表全程參與，強調將持續協助高雄建構完整的金融生態系。

林欽榮今偕同財政局長李瓊慧、經發局副局長林廖嘉宏，代表市府出席開幕剪綵，共同見證高雄銀行成為深耕南台灣高資產服務的重要金融機構之一。

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林欽榮表示，高雄正由傳統製造業、轉型為兼具產業與金融動能的城市，隨半導體S廊帶、淨零轉型及亞灣2.0計畫啟動，高雄已匯聚產業資金與人才，帶動金融及保險業成長率位居六都之冠。

他進一步指出，金管會已核定56家金融機構辦理試辦業務，並有68家機構與市府簽署MOU；高雄銀行進駐專區設立旗艦中心，展現其從傳統金融轉向資產管理的指標意義，未來期待高銀能結合其在地經營優勢與中山大學、高雄金融科技創新園區等能量，持續協助高雄建構完整的金融生態系。

高銀表示，自2026年3月獲准進駐「高雄資產管理專區」，自今日起開辦專區試辦業務，建置專業團隊、完善商品架構及強化風險控管機制，建立高資產客戶服務體系。

這次選定專區內的「南高雄分行」為高雄資產管理專區分行，同步設立高資產旗艦中心，做為推動財富管理轉型重要里程碑，將以提升客戶資金調度效率及資產流動性為重要推動方向，透過「保單及保費融資」與「自益特定金錢信託受益權質借」等金融工具並結合專業稅務規劃，協助客戶靈活運用資產，提升整體財務配置效率。

高雄銀行積極搶攻高資產財富管理市場，今正式進駐高雄資產管理專區並啟用高資產旗艦中心。（翻攝林欽榮臉書）

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