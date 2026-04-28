改善醫事人力困境 石崇良：近期成立人力優化小組

衛福部長石崇良表示，衛福部將在近期成立「醫事人力優化研議推動小組」。（記者林志怡攝）

護理師執業環境備受關注，其中針對三班護病入法方面，衛福部長石崇良表示，衛福部將於近期成立「醫事人力優化研議推動小組」，並將三班護病比入法及相關配套列為首項討論重點，另對於公職護理師退休與獎勵金相關規定，會個別了解醫院面臨的困境並盡力協助。

「以前公職是榮譽，現在像是懲罰」，台北榮總院長陳威明昨日為公職護理師抱不平，他指出，北榮護理師有高達7成為公職，但健康台灣深耕計畫提供的獎勵金無法挹注給公職護理師，導致待遇「差了一點」，且公職護理師55歲就可以退休，去年榮總因此流失76名最有經驗的公職護理師，補人補得很辛苦，台大醫院也因為相關制度，流失50多位公職護理師。

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石崇良指出，近年來部立醫院的公職護理師比例從過去的23%提升至25%，並未出現流失的情況，而台大醫院、北榮主管機關分別為教育部、退輔會等，相關留人、預算使用、退休年齡制度是否有需要調整，會個別了解並盡力協助。

為提升護理人員留任意願，石崇良說，政府已於2025年提出12項改革，健康台灣深耕計畫也透過智慧醫療、智慧照護等減輕護理人員人力負荷，並經各項政策持續推動三班護病比。

石崇良說，國外經驗顯示，三班護病比確實有助於改善醫療品質與護理人員工作條件，但也發現可能加重急診壅塞、延長就醫等候時間，並影響民眾就醫權利，需要從中權衡並規劃配套措施。

此外，石崇良表示，他支持三班護病比入法，且衛福部將在近期成立「醫事人力優化研議推動小組」，針對護理人力、醫院藥師、醫放師、醫檢師、物理治療師等人力優化進行檢討與優化，其中三班護病比入法與相關配套將是小組的首項討論議題。

另衛福部今日舉辦優良暨資深典範護理人員頒獎典禮，獲得「資深典範獎」的衛福部台南醫院護理督導長陳小芳已在護理領域服務超過33年，她提到，看到病人在護理人員支持下解決問題、重新露出放鬆的表情，是她覺得自己要繼續留在臨床的原因。

陳小芳笑說，她已經是1名「老兵」，現在從臨床轉向實證工作，作為1名臨床導師，負責帶領護理新兵適應工作環境，如今的護理環境與以往不同，有深耕計畫、新手導師計劃等給予支持，新進護理師面對不同的成長環境，作為過來人也應負起領路人的責任。

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