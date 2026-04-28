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    首頁 > 生活

    華航再度攜手法朋甜點！ 5月起台灣出發全航線都能吃到

    2026/04/28 12:38 記者黃宜靜／台北報導
    中華航空今天（28日）宣布，再度攜手「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊，5月起台灣出發全航線及部分返台航班，提供多款招牌特色甜點及限定飲品。（圖由華航提供）

    中華航空今天（28日）宣布，再度攜手「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊，5月起台灣出發全航線及部分返台航班，提供多款招牌特色甜點及限定飲品。（圖由華航提供）

    中華航空今天（28日）宣布，再度攜手「甜點界的香奈兒」法朋烘焙甜點坊，5月起台灣出發全航線及部分返台航班，提供多款招牌特色甜點及限定飲品，邀請旅客在高空細細品味，感受台灣食材豐富滋味與精緻甜品工藝，旅途甜蜜升級！

    華航表示，法朋擅長將在地元素結合優雅甜點質感，2022年起陸續為華航商務艙設計多款精緻甜品饗宴，今年擴大合作，特別打造7款專屬風味的特色點心及飲品，全航線旅客都可以品嚐到。

    其中豪華經濟艙獻上經典滋味化身的「老奶奶檸檬夾心餅乾」，嚴選屏東履歷雞蛋與綠、黃檸檬交織酸甜層次，飽滿輕盈且不膩口；越洋線經濟艙推出「烏龍茶一口蛋捲」，台東原野紅烏龍伴隨蛋香，淡雅回甘；日本線經濟艙提供「烏魚子牛軋餅」，展現鹹香平衡與台灣懷舊記憶。

    華航指出，延續品牌精神，法朋選用季節性在地農產品，減少運輸碳足跡，讓甜點兼具永續理念與細膩質感。招牌魅力化作「老奶奶檸檬蛋糕冰淇淋」、清香洋蔥點綴「香蔥餅乾」及濃郁香氣洋溢「鹽味帕瑪森起士酥餅」，分別於不同航程的區域線經濟艙提供。經濟艙旅客搭乘飛時較短航線，除聯名甜品外，還可以享用「蜂蜜金桔檸檬鋁箔飲」，為旅程注入清新氣息。

    華航表示，法朋也特別設計專屬甜點包裝，邀請台灣繪本作家陳又凌以細膩筆觸與溫暖色彩，將繽紛食趣化為插畫元素，呈現鮮活故事；包裝材料則選用環境友善材質，兼顧美感與實用性。

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