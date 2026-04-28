花蓮光復4/30大規模疏散演練 馬太鞍溪便橋封閉2.5小時

考量去年馬太鞍溪堰塞湖災害重創光復、鳳林、萬榮等地，花蓮縣政府及光復鄉公所將於30日執行大規模疏散演練，「馬太鞍溪便橋」實施全線封閉管制，管制時間從下午1點半到4點。（記者王錦義攝）

5月即將進入汛期，考量去年馬太鞍溪堰塞湖災害重創光復、鳳林、萬榮等地，花蓮縣政府及光復鄉公所將於30日執行大規模疏散演練，包括撤離兵棋推演及實兵演練，縣府今指出，演練期間將針對「馬太鞍溪便橋」實施全線封閉管制，管制時間從下午1點半到4點，請用路人提前改道。

縣府指出，將於4月30日下午1時30分至4時，於光復鄉及鳳林鎮交界處舉行堰塞湖災害防救演練，將針對「馬太鞍溪便橋」實施全線封閉管制，建議北上與南下民眾依替代路徑繞行避開管制區，北往南下路線請從鳳林鎮改走193縣道至光復大農大富後接回台9線。

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南往北上路線則建議可走台11線，或是從台9線光復大農大富轉接193縣道後續行到花蓮市，縣府指出，將在管制路段前設置交通疏導指引管制點，而193縣道路幅較一般省道窄且彎道較多，請駕駛人於管制時段內遵循現場警力及導引人員指揮，並減速慢行以策安全。

另外，搭乘台鐵等大眾運輸工具的乘客，在演練期間內，也需要配合演習，由台鐵人員引導至站體2樓垂直避難，至演練結束，縣府指出，考量演練期間車站周邊實施管制，若旅客行程時間較為緊迫，建議避開上述時段於光復車站上下車，或提早、延後行程，以免耽誤時間。

演習告警資訊：

演練期間，為測試警報傳達效率並推廣警報音辨識，將針對光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉部分地區發布手機災防告警簡訊，標明為演習測試，請民眾收到後配合演練實施疏散撤離，無須過度驚慌。縣府指出，這次並新增堰塞湖專屬警報音，屆時將同步發布警報音聲，請民眾注意辨識警報聲，鳴5秒、停5秒，連續重複9次，總長共85秒；解除警報則為長鳴1聲，持續90秒。

考量去年馬太鞍溪堰塞湖災害重創光復、鳳林、萬榮等地，花蓮縣政府及光復鄉公所將於30日執行大規模疏散演練，「馬太鞍溪便橋」實施全線封閉管制，管制時間從下午1點半到4點。（記者王錦義攝）

考量去年馬太鞍溪堰塞湖災害重創光復、鳳林、萬榮等地，花蓮縣政府及光復鄉公所將於30日執行大規模疏散演練，「馬太鞍溪便橋」實施全線封閉管制，管制時間從下午1點半到4點。（記者王錦義攝）

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