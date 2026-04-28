13歲兒不會吞藥！ 母PO網公審藥師踢鐵板 陳志金：不是情勒就有效

藥丸示意圖，圖與新聞事件無關。（情境照）

一名母親於Threads發文抱怨稱帶13歲兒子赴診所看病，因孩子不會吞藥丸，要求診所人員協助磨粉，卻遭藥師羞辱、刁難，更被要求「隔天再來領」，藥師事後親自在留言區解釋，因藥丸含有肌肉鬆弛劑會有殘留疑綠，須重啟大人磨粉機才請對方隔日領取，不料這名母親反嗆藥師「有什麼了不起」、「不想當藥師就不要當」，消息曝光後掀起議論，許多網友一面倒支持藥師。

陳志金今日於社群平台發文指出，有位國中生因還不會吞藥丸，該名國中生的媽媽要求藥師磨粉，當時藥師告訴媽媽，由於藥物有肌肉鬆弛劑怕混到其他小朋友的藥，要用成人磨藥機，因此隔天才能領。孰料這名媽媽當場發飆並揚言提告，甚至發文想要公審藥師，沒想到踢到鐵板，「網路上一面倒，支持藥師」。

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陳志金直言，「不會吞藥，不是問題，但是昭告天下的話，會帶給孩子比不會吞藥，更大的困擾。另，要請人家幫忙的話，不是靠大聲、提告、情勒就會有效，不能一幅全世界都欠你的樣子，你怎麼做，孩子也在看、也在學」。

網友看到貼文後相繼留言，有人說「不是什麼藥都適合磨成粉吧」、「是有毛病嗎？無言以對，藥師為了用藥安全提醒告知，遇無知家長，請家長不要教壞孩子。這個應該要公告讓每家藥局診所知道」、「好扯，我到30歲都還不會吞藥，小時候我爸就買一個研磨缽給我，都當家長了，學習解決問題好嗎」、「不是孩子國中不會吞藥的問題，是家長在那邊發瘋的問題，可以帶回家自己磨粉壓碎」、「可以回家自己磨，先父也不會吞藥，拿慢簽回家我們都自己一餐一餐磨」。

一名網友解釋，「不是兒科平常的感冒、拉肚子藥，若要磨粉很麻煩，所有機器都要大清，磨粉機，刷子，分藥匙，分包機都要……況且藥一旦磨粉，安定性會改變，甚至吸濕變質，真的不是不幫忙磨粉」。

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