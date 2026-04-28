台中市民頂烈日排物調券！議員嘆「曝乾」 盧秀燕稱「反應好」

民眾透中午在內新黃昏市場「曝乾」，排隊領物調券。（江和樹議員提供）

2026年台中市首波物調券發放3天，今天是最後一天發放，台中市民眾黨市議員江和樹提供畫面，民眾在內新黃昏市場烈日下撐傘排隊領券，熱爆如「曝乾」，台中市長盧秀燕說，要謝謝市民家人遵守秩序，反應非常好。

台中府為活絡市場商圈經濟，4月26至28日發放35萬份物調券，民眾到大里內新黃昏市場等107處場域排隊領券，民進黨台中市議員何文海在南屯、江和樹在大里都發現，民眾在烈日下撐傘排隊如「曝乾」（台語：忍受烈日），盧秀燕今天上午主持市政會議，稱連發3天，經發局及區公所同仁辛苦了。

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盧秀燕說，首波物調券從上週日起連發3天，要謝謝市民家人遵守秩序，使得發放工作順利，「反應非常好、民眾攤商反應都很好。」

排隊民眾抱怨說，物價實在太貴了，才會來「加減排」領物調券，希望市府改放在里鄰長那裡，由民眾自行領取不用「曝乾」排隊，經發局市場科專員說，發放處限定場地是下午1時半發放，但民眾都提早1小時搶排隊，才遇到正中午曬太陽情形。

台中市長盧秀燕主持市政會議，稱物調券民眾攤商反應都很好。（記者黃旭磊攝）

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