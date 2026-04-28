把握好天氣熱飆36度！明全台降雨增 中部以北防大雨

勞動節連假降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

把握今天（28日）好天氣！中央氣象署預報，今天天氣相對穩定，明天、週四鋒面通過、東北季風增強，天氣轉涼，各地都有機會降雨，尤其中部以北地區、南部山區要留意局部大雨，到了勞動節連假第1天天氣轉為穩定，各地多雲到晴，到了下週日、一預估有另一波鋒面接近、影響，屆時又會轉為有雨的天氣。

氣象署預報員李孟軒表示，今天天氣相對穩定，雖然台灣附近雲量較昨天多，不過是屬於偏中高層的雲，整體來看雲量變多、但各地多為多雲到晴，僅花東、午後山區有局部降雨情形。台灣北邊有一道鋒面逐漸建立，但距離台灣仍偏遠。

請繼續往下閱讀...

李孟軒指出，明天北部鋒面南移到台灣上空，白天開始天氣轉為不穩定，一直到週四鋒面通過，各地可能有短暫陣雨或雷雨情形，尤其中部以北地區有局部大雨發生的機率。

天氣穩定時間點預估在勞動節連假第1天！李孟軒表示，週五東北季風減弱，各地天氣穩定，多雲到晴，降雨主要在花東地區、午後中南部山區零星降雨。週六水氣稍微稍微增加，以午後降雨範圍增加為主，午後各地山區、宜花、大台北地區留意雷陣雨。下週日預估有另一波鋒面接近，當天吹偏南風，迎風面南部地區有短暫陣雨，其他地區午後雷陣雨，預估下週一鋒面通過期間，雨勢更加明顯。

溫度部分，李孟軒表示，今天各地溫度偏高，西半部白天可達32、33度，南部近山區溫度更可來到36度；明天白天受到鋒面逐漸影響，溫度略微下降，受到東北季風影響，明天晚上到週五清晨溫度下降更為明顯，中部以北、花蓮偏涼，週四北部白天22度，中部花蓮24度上下，各地早晚18-20度。週五東北季風減弱，氣溫回升，預計週六西半部白天回到30度左右。

李孟軒提醒，今天到明天清晨、週六馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返注意航班資訊；另外，明天、下週日台東有焚風發生的機率，請注意。

今天到週四降雨趨勢。（圖由氣象署提供）

一週溫度趨勢。（圖由氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法