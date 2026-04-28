遭質疑性平事件處理制度有漏洞 台科大：依規辦理並持續精進

台科大遭學生指控處理性平事件制度有問題，校方稱均依規辦理並會持續精進。（記者楊綿傑攝）

台科大遭學生指控處理性平案件時，在多個環節上都出問題，從而整體制度被質疑。校方回應，處理相關案件均依性別平等教育法及相關防治準則辦理，溝通過程中，若有未竟完善之處，學校亦將持續精進，目前也規劃增加辦理性平事件人力，以期行政程序完備並兼顧各方權益。

台科大L生向本報投訴，校方在性平事件處理、申訴救濟、文件提供、分流保護、資料核對與法律說明窗口等多個環節，都出現前後不一致、程序不足或保護不周的情形。

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對於學校行政同仁因部分用詞不當，造成當事人心裡不舒服，校方表示，對此感到抱歉。學校原意希望雙方可以理性溝通、並且避免再次誤解，所以規劃當事人到校現場閱覽。後因當事人明確表達需求，學校已於4月16日寄出道歉信。

關於申訴救濟的問題，校方說明，申評會委員包含各院代表、校內外專業領域代表及學生代表，洽訂開會時間本屬不易，須達3分之2出席人數始得開會，經常共同可以開會時間落在中午時段，為免影響委員們接續授課或上課行程，爰於會議進行時併同用餐，實為情非得已。為管控會議時間，主席難免有一些必要的詢問，在言語溝通上若有未竟完善之處，造成同學主觀感受不佳，未來將加強溝通。

而在申評會時，主席對當事人於會前要求核對資料，會中經委員同意，給予10分鐘進行資料檢查。10分鐘後，主席說明會議原訂30分鐘，加上文件檢查時間10分鐘，合計共40分鐘。申訴人陳述完畢後，主動詢問主席是否仍有其他需補充或詢問之事項。主席徵詢委員意見後表示無進一步問題，並詢問申訴人是否同意提早結束會議，因考量會議已延遲，且委員稍後尚有課務安排。申訴人亦表示同意。

至於性平事件調查期間二造碰面以及訪談間隔時間的部分，校方表示，性平會受理調查事件，數日之後完成訪談紀錄，個別邀請當事人至性平會確認逐字紀錄，原排定當日上午10時確認紀錄的甲生因記錯時間，當日下午臨時出現於秘書室電梯外走道與乙生相向而過，兩造有對到眼，無交談或肢體動作。而調查小組委員評估最長受訪時段不逾50分鐘，另規劃中場20分鐘休息、討論與緩衝，已將任何可能考量在內，實際受訪時兩造間有33分鐘之空檔緩衝。當日訪談過程平順秩序良好，雖會議地點相同未有兩造碰面情事發生，不過考量當事人感受，日後規劃安排在不同會議室受訪。

在法律諮詢上，校方則稱，學校聘任兼任輔導老師提供學生免費法律諮詢，相關資訊均公告網頁。此案針對學生與性平承辦同仁爭議已先詢問律師是否有利益迴避問題，律師表示屬不同案件，應無利益迴避問題，爰提供該位律師聯繫方式供學生諮詢。

校方強調，每年皆利用新生入學指導典禮向新生介紹諮商資源，並於各學期間辦理多元活動，至各學院就近宣導及鼓勵同學利用諮商資源，並推廣心衛活動。日前同學表達諮商相關事宜，學校即由專人進行聯絡關懷及安排諮商心理師。

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