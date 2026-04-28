陳其邁的軌道成績單：核定37站、長46.12公里、總經費3954億元

陳其邁今主持市政會議，會議主題為捷運局捷運建設及聯開成果專案報告。（高市府提供）

高市捷運局今在市政會議進行「捷運建設及聯開成果專案報告」，相關數字如同市長陳其邁的軌道成績單，已經核定37車站、長46.12公里、總經費3954億元。

捷運局說明，軌道建設四線齊發的環狀輕軌已於2024年元旦成圓通車，岡山路竹延伸線第一階段於2024年6月通車營運，第二階段持續施工中，黃線正辦理細部設計及工程施工，小港林園線第一階段施工中、第二階段預計8月開工，整體軌道路網加速成形。

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總結這5年多來，共成功核定37座車站、總長度46.12公里、計畫總經費逾3954億元；在聯合開發方面，2020年至今已完成10案簽約，另有2案將於今年完成，12案完工後，將完善托育、長照與社區服務機能。

陳其邁指示捷運局持續嚴格控管工程進度，確保施工品質與工安，減少對交通衝擊，並加速後續招標與施工銜接作業，另針對環狀輕軌運量成長，應妥善規劃列車增購及營運調度，以達加密班距的目標，持續提升整體服務品質及運輸效率。

軌道建設是陳其邁市長任內指標政績之一，圖為輕軌C24愛河之心站。（記者王榮祥攝）

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