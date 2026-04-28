勞動節連假景點湧車潮 高雄市最新交管措施出爐

高雄勞動節連假景點湧車潮，交通局公布最新疏導措施。（高市交通局提供）

今年勞動節連假共計3天，預期返鄉、出遊人車潮多，高市交通局根據大數據顯示，包括旗津、西子灣、哈瑪星、駁二、動物園、佛光山、旗山、美濃、夢時代等景點，將湧入大量車潮，今（28）日規劃交管措施，民眾出遊前先查詢景點交通資訊及替代道路，避免塞車。

交通局表示，旗山美濃地區由於熱門景點周邊道路狹窄，連假期間台28線與中山路段易發生壅塞，呼籲前往六龜、茂林地區的遊客可提前從里港交流道下走替代道路，避開尖峰路段，共同維護客家庄的交通順暢與遊憩品質。

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此外，年前剛開幕的內門野森動物學校，在假日也有提供旗山轉運站至野森動物學校的接駁車，民眾可由高鐵左營站/台鐵新左營站/高雄捷運左營站搭乘旗美國道10號快捷公車至旗山轉運站轉乘。

交通部公路局目前正辦理旗山台3新旗尾橋改建工程，北側橋面封閉施工，南側橋面仍維持雙向通行，應依現場標誌改道行駛，前往旗山可提前下國10嶺口交流道改行台29，或下國10旗山端後，直行高140旗屏一路轉台3旗山橋前往，多利用替代道路避開工區路段。

另高雄將於5月1日、2日、3日、8日、9日、10日，在高雄輕軌夢時代站旁（時代大道和成功二路交叉口）舉辦「麋先生2026馬戲團運動嘉年華」，活動期間時代大道（成功二路以西）將禁止車輛進入與禁止停車。

該活動當日18時起，輕軌C5夢時代站將暫停開放旅客上下車，一直到當天營運結束，搭乘輕軌的民眾請改利用C4凱旋中華站或C6經貿園區站，建議前往會場的歌迷朋友，可搭乘捷運紅線至R6凱旋站3號出口後，沿時代大道步行至會場。

高雄勞動節連假景點湧車潮，交通局公布最新疏導措施。（高市交通局提供）

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