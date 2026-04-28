五一連假與母親節最佳去處！ 彰化虎山巖30萬朵金針花迎賓

虎山巖30萬朵金針花將在五一連假與母親節迎賓。（圖由米諾斯提供）

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花大爆發，連日賞花遊客湧入，交通部觀光署參山國家風景區管理處與虎山巖寺管委會今天（28日）在金針花季記者會指出，五一連續假期與母親節園區都有30萬朵金針花迎賓，堪稱全台母親節最具代表性的觀光景點之一，賞花人潮可望突破去年的20萬人次。

今天記者會由參山處長曹忠猷主持，立委黃秀芳、陳素月、彰化縣政府機要祕書張建豐、縣議員李成濟、楊子賢、莊陞漢，以及虎山巖管理委員會主委林天潤、園主黃瑨基及在地仕紳等人共襄盛舉。

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曹忠猷表示，虎山巖金針花屬「台東7號」品種，具備1年2次開花特性，花期可延續至7月中旬，母親節前後為最佳觀賞期。虎山巖金針花季邁入第9年，從最初3萬株擴展至現今30餘萬株規模，已成為台灣西半部最具指標性的賞花景點之一。他說，金針花是古時的「萱草」母親花，遊客親子一起來賞花、拜觀音佛祖，祈求全家平安健康。全家賞花順遊景點吃美食，是母親節左右最棒的旅遊目的地。建議順遊彰化扇形車庫、八卦山大佛及天空步道等北彰化熱門景點，並順道選購花壇在地茉莉花相關農特產品，規劃一日輕旅行路線。

參山處預估最近幾場春雨將讓金針花爆開，接連五一連假與母親節假期都有最美的花況，賞花人潮有可望突破去年的20萬人次。參山處同時呼籲民眾賞花時務必「賞花不踩花、不採花」，共同維護這片得來不易的金黃花海，讓美景得以長久延續。

虎山巖金針花大爆發，吸引大批遊客入園賞花。（圖由米諾斯提供）

虎山巖金針花大爆發，滿山金黃色超壯觀。（圖由米諾斯提供）

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