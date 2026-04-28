美牛美豬將終止逐箱查驗？ 卓榮泰：檢驗標準與國際一致

行政院長卓榮泰（右）28日赴立法院施政方針及施政報告並備詢，並與農業部長陳駿季（左）同台答問。（記者廖振輝攝）

政府進口美國馬鈴薯新規點燃朝野攻防。國民黨立委牛煦庭今（28日）表示，台美對等貿易協定（ART）文本顯示美豬牛將鬆綁逐批查驗，質疑食安出現破口。對此，行政院長卓榮泰澄清，我國針對非疫區肉品的進口，檢驗標準與國際一致；農業部長陳駿季也強調，產地標示等4大原則絕無改變，「我們說的你不相信，網路的謠言你就相信？」

立法院今天繼續進行施政總質詢。牛煦庭質詢時表示，馬鈴薯之亂只是前菜而已，萊豬、萊牛才是大家比較擔心的事；因為根據ART文本，在非關稅貿易障礙中，提到將終止美牛逐箱查驗與冷凍查驗程序。

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陳駿季對此說明，邊境檢定是由衛福部負責，逐箱查驗是發現違禁部分的特殊狀況，台灣過去對於所有國家都是採取抽批的方式，依照其風險，若風險太高才會達到百分之百，亦即所謂的逐箱。

卓榮泰補充，對於非疫區肉品進口，台灣採取的做法與國際一致，「我們現在必須改變的一個方式是，我們對於疫區的認定，以及如果是美牛的話，它是不是來自疫區，這跟國際的做法要一樣，我們就採取一樣的作業標準。」

牛煦庭追問，所以就是要開放？陳駿季反駁說，不能這樣講，以美牛來講，美國目前已成為牛海綿狀腦病（BSE）可忽略國家，不須向世界動物衛生組織（WOAH）通報，因此相關檢驗條文必須做適度修改，以符合國際規範。

美豬方面，牛煦庭進一步質疑，ART文本提到應終止對豬肉及豬肉產品百分之百逐批檢測乙型受體素的做法，因此要開放豬肉的逐批查驗。卓榮泰回應，還是要抽驗，並非全部門戶大開，仍要依據實際的檢驗標準。陳駿季說，所有邊境查驗都是依據風險，對於有害物質的確進來會有危險，才會逐批查驗。

牛煦庭指出，民進黨政府過去對牛豬議題堅持「4大不變」的立場，例如食安管理機制不變、原產地標示不變等，但ART文本中寫明不應再做產地標示。

卓榮泰強調，「沒變啊，將來在市場上，大家還是會清楚地看到這樣的標示。」陳駿季也說，牛煦庭所稱4大部分並沒有改變，包括校園不進去、產地標示等規範都沒有變，這也是政府的堅持。

不過，牛煦庭仍指控，政府不應硬拗、搞詐騙，應清楚向國人說明要犧牲哪些事，馬鈴薯只是食安破口的開始。陳駿季聞言後立刻反批，「沒有破口！我想委員我還是強調，我們說的你不相信，然後別的網路的謠言你就相信。這個是謠言，我們並沒有做任何的改變。」

卓榮泰也重申，進來的馬鈴薯都不會有問題，這絕對沒有破口，檢疫抽驗的程序改變，都是有所依據。

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