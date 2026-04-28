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    首屆「魏明光新聞獎」揭曉 8團隊獲千萬規模獎助

    2026/04/28 11:54 記者林曉雲／台北報導
    首屆「魏明光新聞獎」揭曉，8組團隊獲千萬規模獎助。（圖由主辦單位提供）

    首屆「魏明光新聞獎」揭曉，8組團隊獲千萬規模獎助。（圖由主辦單位提供）

    首屆「魏明光新聞獎」今（28）日公布得獎名單，共8組計畫脫穎而出，合計獲頒960萬元實踐獎金，主辦單位並加碼入圍獎金每案5萬元，整體獎助規模突破千萬元。

    主辦單位指出，這屆以「集眾智、耀新聞」為核心理念，吸引76件提案參與，最終選出「倡議獎」與「探索獎」各4組。入選團隊橫跨主流媒體、獨立媒體、數位原生平台及非營利組織，呈現台灣新聞界多元且跨域的創新能量。

    其中，倡議獎部分由財團法人台灣媒體觀察教育基金會提出的「網路新聞自律機制與永續經營計畫」獲得150萬元補助，該計畫聚焦數位時代新聞品質與自律機制的建立，期望透過制度化方式提升媒體公信力，並回應當前假訊息與內容農場盛行的挑戰。主辦單位認為，此類結合專業監督與公共參與的提案，對於強化台灣媒體環境具有長遠意義。

    除媒體自律議題外，其他得獎計畫亦涵蓋移居者參與式新聞、超高齡社會健康識能、資訊操弄調查、國際戰地報導，以及廢棄物跨國流動與環境正義等重要公共議題，展現新聞專業在多元社會中的關鍵角色。

    主辦單位強調，「魏明光新聞獎」不僅是對成果的肯定，更是「獎勵未來」的實踐，已與各獲獎團隊展開簽約，後續將依計畫內容推動執行，同時也將建立追蹤與交流機制，透過成果分享與經驗擴散，促進新聞產業知識累積與合作發展。

    主辦單位表示，在資訊快速流動、真假難辨的時代，期望透過資源挹注，支持新聞工作者長期深耕公共議題，重建媒體專業價值與社會信任。魏明光新聞獎由企業家魏明光捐助設立，致力於鼓勵具前瞻性、公益性與專業深度的新聞計畫，協助台灣媒體在轉型浪潮中穩健前行。

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