估今年梅雨季雨量正常至偏少 氣象署：留意短時強降雨

回顧過去2至4月氣溫，氣象預報中心主任黃椿喜表示，今年除2至3月冷氣團影響期間仍有氣溫較低外，過去一季氣溫明顯偏高。（記者黃宜靜攝）

梅雨季將至！中央氣象署預報，目前赤道太平洋海溫已恢復正常，預測逐步朝向聖嬰發展的機率較高，可能導致西半部氣溫偏高，降雨偏少特徵；預估今年梅雨季各地平均氣溫正常至偏高、雨量正常至偏少，短時強降雨發生頻率顯著提高。

回顧過去2至4月氣溫，氣象預報中心主任黃椿喜表示，今年除2至3月冷氣團影響期間仍有氣溫較低外，過去一季氣溫明顯偏高，其中2月、4月顯著偏暖，3月正常至偏暖，平均氣溫為1951年以來第3高溫，其中新竹站創下同期最高溫紀錄。

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黃椿喜指出，降雨方面，今年春季雨量偏少，主要集中於2月下旬至3月上旬、4月上旬鋒面及華南雲雨區影響期間，其他時間降雨較少，降雨日數為1951年來第5少，全台11個代表站平均降雨為少雨類別，累積降雨僅達氣候值的8成。

黃椿喜說明，目前赤道太平洋海溫已恢復正常，預測逐步朝向聖嬰發展的機率較高，預估秋季將逐漸進入聖嬰季節。依據過去類似海氣環流配置的分析顯示，西半部有氣溫偏高，降雨偏少的特徵，但不同年份對台灣影響程度不同。結合氣象署及各國數值模式資料研判，今年梅雨季各地平均氣溫以正常至偏高、雨量則以正常至偏少的機率較大。

黃椿喜續指，預估梅雨季降雨主要熱點在中南部山區，中部以北雨期開始較早，通常在5月上旬，5南部普遍在5月中下旬或更晚，顯著降雨降雨期在氣候上約為5月後半月至6月前半月。

黃椿喜提醒，近年來，梅雨季期間的總雨量雖未有明顯增減，但降雨時段趨於集中，短時強降雨發生頻率顯著提高，不僅提升災害發生的風險，預報難度也隨之增加。

氣象署呼籲，各界應及早做好排水系統的疏濬與水土保持工作，尤其是對降雨承受能力較低地區，更應加強防範；另外，梅雨鋒面常會伴隨雷電發生，民眾也須防範雷擊及強陣風現象。提醒民眾，隨時注意氣象署所發布的短、中、長期天氣預報，多利用生活氣象App、中央氣象署官網及天氣預報語音查詢電話（166／167）查詢最新氣象消息。

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