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    首頁 > 生活

    台中捷運1日旅遊票融入霹靂布袋戲角色 7站5/1同步開賣

    2026/04/28 11:21 記者蘇金鳳／台中報導
    台中捷運與霹靂布袋戲聯名推出旅遊票。（中捷公司提供）

    台中捷運與霹靂布袋戲聯名推出旅遊票。（中捷公司提供）

    霹靂布袋戲迷注意了；台中捷運公司與霹靂布袋戲攜手推出全台首創「盲卡包」形式一日旅遊票，並將於5月1日正式開賣，精選「素還真」、「風采鈴」、「葉小釵」及「一頁書」4大人氣角色，讓搭捷運也能充滿儀式感與驚喜。

    台中捷運松竹、文心崇德、市政府、文心森林公園、豐樂公園、大慶及高鐵台中站等7個指定車站詢問處同步販售。

    中捷公司總經理朱來順表示，去年與霹靂布袋戲合作打造主題車站獲得熱烈回響，今年再升級推出「盲卡包」創新玩法，讓票卡不只是交通工具，更成為可收藏、可互動的文化商品。

    中捷公司指出，此次聯名旅遊票由霹靂團隊設計，兼具藝術性與收藏價值，每張售價200元，採隨機封入方式，共4款角色設計。無論是期待抽中「素還真與風采鈴」經典組合，或收藏「葉小釵與一頁書」俠義風範，都充滿驚喜。

    此外，中捷公司為滿足粉絲收藏需求，凡單次購買4張聯名一日票，即贈「霹靂票卡蒐集冊」1本，可完整收藏4款角色設計，數量有限送完為止。此外，配合台中捷運通車5週年「暖心感恩」系列活動，中捷再加碼推出抽獎好康，凡於5月1日至5月31日期間購買聯名票卡，即可領取摸彩券，有機會抽中AirPods、霹靂周邊及中捷商品等多項好禮。

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