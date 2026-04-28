從莫拉克到國慶舞台 高雄日光小林族人自編導環境劇場見證重生

「大武壠歌舞文化節」設置了多達50攤的「漁笱市集」，提供在地必吃的薑黃臭豆腐、文創藝品及花環手作體驗。（高市文化局提供）

「第十二屆大武壠歌舞文化節」將於5月1、2日在杉林區日光小林社區盛大登場，今年以「握土．返原」為主題，象徵族人歷經風災磨難後，緊握重生的土地並找回身分榮耀，並重現完整的大武壠族「禁向」與「祈雨」儀式，由曾登上國慶舞台與日本巡演的「大滿舞團」擔綱環境劇場演出，展現十餘年來文化復振的豐碩成果。

高市文化局長王文翠指出，大武壠歌舞文化節是推動原民文化復振的重要場域，今年族人將自身生命故事融入環境劇場《握土．返原》，結合傳統祭儀、古謠與祈雨體驗，並邀請金曲得主桑布伊、戴曉君、普力姆部落古謠傳唱等團體在「日光草地音樂會」獻唱，還有錦飛鳳傀儡戲劇團、金鷹閣電視木偶劇團帶來精彩傳統表演。

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大武壠族文化中，「禁向」具有規範社會秩序的重要意義，而農曆3月15日後的「祈雨」儀式，則是族人持葫蘆取水、彼此潑水祝福，象徵生命延續。現場除了深度的文化展演，還設置了多達50攤的「漁笱市集」，提供在地必吃的薑黃臭豆腐、文創藝品及花環手作體驗。

日光小林社區表示，透過活動展現大武壠族獨特的祭遇與魅力，更誠摯邀請大眾走進社區，在歌舞與土地的律動中，共同見證這場回歸原點的生命讚歌。

「大武壠歌舞文化節」今年以「握土．返原」為主題，象徵族人歷經風災磨難後，緊握重生的土地並找回身分榮耀。（高市文化局提供）

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