為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從莫拉克到國慶舞台 高雄日光小林族人自編導環境劇場見證重生

    2026/04/28 11:18 記者黃佳琳／高雄報導
    「大武壠歌舞文化節」設置了多達50攤的「漁笱市集」，提供在地必吃的薑黃臭豆腐、文創藝品及花環手作體驗。（高市文化局提供）

    「大武壠歌舞文化節」設置了多達50攤的「漁笱市集」，提供在地必吃的薑黃臭豆腐、文創藝品及花環手作體驗。（高市文化局提供）

    「第十二屆大武壠歌舞文化節」將於5月1、2日在杉林區日光小林社區盛大登場，今年以「握土．返原」為主題，象徵族人歷經風災磨難後，緊握重生的土地並找回身分榮耀，並重現完整的大武壠族「禁向」與「祈雨」儀式，由曾登上國慶舞台與日本巡演的「大滿舞團」擔綱環境劇場演出，展現十餘年來文化復振的豐碩成果。

    高市文化局長王文翠指出，大武壠歌舞文化節是推動原民文化復振的重要場域，今年族人將自身生命故事融入環境劇場《握土．返原》，結合傳統祭儀、古謠與祈雨體驗，並邀請金曲得主桑布伊、戴曉君、普力姆部落古謠傳唱等團體在「日光草地音樂會」獻唱，還有錦飛鳳傀儡戲劇團、金鷹閣電視木偶劇團帶來精彩傳統表演。

    大武壠族文化中，「禁向」具有規範社會秩序的重要意義，而農曆3月15日後的「祈雨」儀式，則是族人持葫蘆取水、彼此潑水祝福，象徵生命延續。現場除了深度的文化展演，還設置了多達50攤的「漁笱市集」，提供在地必吃的薑黃臭豆腐、文創藝品及花環手作體驗。

    日光小林社區表示，透過活動展現大武壠族獨特的祭遇與魅力，更誠摯邀請大眾走進社區，在歌舞與土地的律動中，共同見證這場回歸原點的生命讚歌。

    「大武壠歌舞文化節」今年以「握土．返原」為主題，象徵族人歷經風災磨難後，緊握重生的土地並找回身分榮耀。（高市文化局提供）

    「大武壠歌舞文化節」今年以「握土．返原」為主題，象徵族人歷經風災磨難後，緊握重生的土地並找回身分榮耀。（高市文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播