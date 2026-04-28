田中百年媽祖廟「還廟於民」！ 前鎮長卸任後還想當家 法院不准

公所舉辦「還廟於民」大會，鎮長蕭淑芬（中）率公所主管和乾德宮管理人員上香。（記者顏宏駿攝）

田中鎮百年媽祖廟乾德宮是地方信仰中心，該廟向來由田中鎮長擔任主委兼管理人，但前鎮長鄭俊雄卸任後，卻又於2018年另行召集信徒舉行第一次信徒大會，會中還選出與公所無關的新管理委員。鎮公所認為，此會議由無召集權的人召開，決議應屬無效，因此向彰化地院提出確認之訴。該案經彰化地院審理，日前判決公所勝訴。今天公所在鎮長蕭淑芬率領下，於乾德宮廣場與上百位信徒舉行「還廟於民」說明大會。

判決書指出，2014年12月24日，第16屆鎮長鄭俊雄卸任乾德宮主任委員後，將廟產正式移交給第17屆鎮長謝文賢，後由第18屆鎮長洪麗娜接手管理。然鄭俊雄卸任後，卻於2018年12月23日自行召集46名信徒（含自身共47人）舉行第一次信徒大會，通過多項決議，並選出蔡明煌等11人為管理委員、許文忠等2人為候補委員、曾寶玉等3人為監事委員，當天隨即召開委員暨監事聯席會，推選蔡明煌為主任委員。

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被告方認為，鄭俊雄卸任後以「暫代負責人」身分招募信徒、訂定章程、召開會議，程序合法，且經縣府核備，應屬有效。鎮公所認為，會議由無召集權人（指鄭俊雄）召開，決議應屬無效。

法院認為，鄭俊雄卸任鎮長後，即喪失鎮長資格，其將廟產移交謝文賢，實際上已無管理權。內政部民國2020年函示「原負責人任期屆滿、新負責人尚未產生時得暫代管理」的情形，在本案並不存在，因為新任鎮長已順利接手。因此，鄭俊雄2018年召開信徒大會，屬無召集權人所為，信徒大會本身不合法成立，所為決議當然「不成立」。

法院強調，乾德宮為信徒組成的非法人團體，信徒大會是最高意思機關，本案因召集程序違法，屬最嚴重的「不成立」類型，無須再論無效或撤銷。鎮公所對乾德宮及當選委員等被告的請求有理由，應予准許。全案仍可上訴。

公所舉辦「還廟於民」大會，鎮長蕭淑芬（中）率公所主管和乾德宮管理人員上香。（記者顏宏駿攝）

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