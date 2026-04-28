為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東連住5晚每人現折2500元 團體最高獎勵45000元

    2026/04/28 11:05 記者黃明堂／台東報導
    台東縣府推出「台東一遊未盡」長住方案及企業團體旅遊方案。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣府推出「台東一遊未盡」長住方案及企業團體旅遊方案。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府為鼓勵民間企業團體到台東長住旅遊、辦理度假會議，宣布5月1日起至12月5日止，推出「台東一遊未盡」長住方案及企業團體旅遊方案。針對自由行旅客，不限平假日，凡連續入住合法旅宿5晚，即可享每人一次現折2500元獎勵金，鼓勵旅客延長停留時間；另國內企業團體6人以上，連續入住5晚以上，另於遊程納入「台東慢旅」行程，每團最高可申請45000元獎勵金。

    縣府表示，5月起陸續推出多項精彩活動，包括免費入場的東浪嘉年華、最美星空系列活動，以及備受矚目的台灣國際熱氣球嘉年華，串聯山海景致與人文特色，邀請國內外旅客走進台東、展開深度體驗。

    觀光發展處處長卜敏正說明，獎勵申請流程皆須由旅客及業者透過活動官網線上辦理，未設置任何外部網站或社群表單，符合資格之行程與業者名單將統一公告於活動官網及縣府官網，提醒民眾務必提高警覺，避免誤信不明資訊而受騙。

    縣府強調，透過旅行社專業串聯及公私協力合作，「台東一遊未盡」將整合自然景觀、文化底蘊與永續理念，帶動淡季觀光市場，更多活動資訊請至官方網站（https://tttravel.tw）或Facebook粉絲專頁「Amazing Taitung 台東就醬玩」查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播