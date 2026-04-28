台東連住5晚每人現折2500元 團體最高獎勵45000元

台東縣府推出「台東一遊未盡」長住方案及企業團體旅遊方案。（記者黃明堂翻攝）

台東縣政府為鼓勵民間企業團體到台東長住旅遊、辦理度假會議，宣布5月1日起至12月5日止，推出「台東一遊未盡」長住方案及企業團體旅遊方案。針對自由行旅客，不限平假日，凡連續入住合法旅宿5晚，即可享每人一次現折2500元獎勵金，鼓勵旅客延長停留時間；另國內企業團體6人以上，連續入住5晚以上，另於遊程納入「台東慢旅」行程，每團最高可申請45000元獎勵金。

縣府表示，5月起陸續推出多項精彩活動，包括免費入場的東浪嘉年華、最美星空系列活動，以及備受矚目的台灣國際熱氣球嘉年華，串聯山海景致與人文特色，邀請國內外旅客走進台東、展開深度體驗。

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觀光發展處處長卜敏正說明，獎勵申請流程皆須由旅客及業者透過活動官網線上辦理，未設置任何外部網站或社群表單，符合資格之行程與業者名單將統一公告於活動官網及縣府官網，提醒民眾務必提高警覺，避免誤信不明資訊而受騙。

縣府強調，透過旅行社專業串聯及公私協力合作，「台東一遊未盡」將整合自然景觀、文化底蘊與永續理念，帶動淡季觀光市場，更多活動資訊請至官方網站（https://tttravel.tw）或Facebook粉絲專頁「Amazing Taitung 台東就醬玩」查詢。

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