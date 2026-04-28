教育部推動健康飲食小主播競賽 鼓勵學生秀創意

教育部推動健康飲食小主播競賽，鼓勵學生創意展現。（圖由教育部提供）

為引導學生關注健康飲食與食品安全議題，教育部今（28）日宣布「第5屆健康飲食小主播」創意競賽將於5月4日起開放報名，至6月29日截止，全國國小、國中及高中學生可透過播報、短影音或影像創作等形式，表達對飲食教育的理解，讓健康飲食觀念從校園延伸至日常生活。

教育部國教署組長邱秋蟬表示，這屆競賽呼應素養導向教學，規劃5大主題引導學生從不同面向思考飲食與生活的關聯。其中，「永續低碳惜食實踐」與「一日學校午餐菜單設計」強調低碳生活與營養規劃能力；「飲食行為身體覺察」與「錯誤飲食知識查證」則培養學生健康管理與媒體識讀能力；另新增「我的健康飲食Vlog」，鼓勵學生以影像記錄日常飲食，發掘餐桌背後的文化與情感。

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競賽分為國小、國中及高中3組，各組將選出金、銀、銅獎各1名及佳作2名，並頒發獎狀與禮券，另設「最佳表演獎」，表揚具創意表現與舞台魅力的作品。邱秋蟬指出，希望透過競賽提升學生表達能力與創意思維，並強化其對健康議題的關注。

邱秋蟬強調，學校午餐是學生每日重要的營養來源，也是推動飲食教育的重要場域。透過競賽歷程，學生在蒐集資料、創作與發表的過程中，能深化對飲食教育的理解，培養自我覺察與批判思考能力，並提升資訊判讀素養，進而將健康飲食內化為生活習慣。

此外，邱秋蟬表示，該活動亦結合12年國教課綱健康與體育領域中「人與食物」與「健康消費」等學習重點，並呼應食農教育政策，期盼透過競賽，引導學生關心飲食來源、珍惜食物資源，建立正確飲食價值觀，為終身健康奠定基礎。

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