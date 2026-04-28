爭鮮輸入加拿大海膽卵重金屬超標 中國辣椒乾檢出蘇丹紅

爭鮮自加拿大輸入的「冷藏海膽卵」檢出重金屬含量不符規定。（圖由食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括1批爭鮮進口的加拿大冷藏海膽卵，遭檢出重金屬鎘超標，26.4公斤遭退運或銷毀，另有1批魔術鮮食有限公司自中國輸入的辣椒乾檢出蘇丹色素3號，1000公斤在邊境銷毀，且食藥署延長監視查驗管制期限1年。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，今日公布邊境查驗不合格品項中，有1批「爭鮮股份有限公司」報驗的加拿大冷藏海膽卵，檢出重金屬鎘每公斤0.5毫克，據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘限量為每公斤0.3毫克，案內26.4公斤的加拿大冷藏海膽卵必須退運或銷毀。

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劉芳銘說明，該業者近半年報驗18批同產地、同號列品項，這次首度出現檢驗不合格情況，食藥署針對該業者調整邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%，另加拿大同號列品項近半年計報驗75批，僅1批不合格，因此對該國仍維持一般抽批查驗措施。

此外，劉芳銘表示，另有1批由輸入業者「魔術鮮食有限公司」報驗的中國辣椒乾，檢出蘇丹色素3號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，案內計1000公斤的中國辣椒乾需邊境須依規定銷毀，不得退運。

劉芳銘說，近半年食藥署受理中國的辣椒乾，報驗76批，檢驗不合格3批，不合格率4.0%，其中1批檢驗不合格原因爲農藥殘留，另2批為蘇丹色素不合格，食藥署目前也持續針對中國的辣椒乾在邊境採監視查驗，且若過程中有發現違規情況，都會以判定不合格的日期再延長管制期限1年。

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