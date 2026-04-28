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    首頁 > 生活

    南瀛王船祭復辦60週年 台南安定真護宮推出限量小王船

    2026/04/28 11:13 記者劉婉君／台南報導
    紀念小王船依傳統王船樣式打造。（記者劉婉君攝）

    紀念小王船依傳統王船樣式打造。（記者劉婉君攝）

    台南安定蘇厝第一代天府真護宮明年將迎來南瀛王船祭復辦滿60週年，廟方今（28）日宣布推出限量60艘「紀念小王船」，供民眾典藏，傳承信仰文化。

    真護宮管理委員會主委陳榮春表示，五朝王醮南瀛王船祭自1967年復辦以來，從未中斷，2009年獲登錄為台南市文化資產，2013年獲內政部評選為「台灣宗教百景之一」。紀念小王船依循傳統王船樣式打造，限量60艘，象徵60年來信仰傳承。

    小王船尺長1尺3吋、寬4吋半、高1尺2吋，由負責3年1科王船祭王船建造的良藝王船團隊以及彩繪匠師蘇榮仁全手工打造，船身選用檜木製作，每艘均附專屬證書。

    陳榮春說，大王船護國佑民，小王船則開放民眾預購迎回供奉，祈求護家佑業，有意恭請的民眾須先向王爺稟報祈願，再向廟方預約登記，成本費4萬5千元。明年農曆2月底、3月初丁未科五朝王醮期間，廟方將為紀念小王船舉行開光與鑑醮加持儀式。

    台南安定蘇厝第一代天府真護宮明年將迎來南瀛王船祭復辦滿60週年，廟方推出限量60艘「紀念小王船」，供民眾典藏，傳承信仰文化。（記者劉婉君攝）

    台南安定蘇厝第一代天府真護宮明年將迎來南瀛王船祭復辦滿60週年，廟方推出限量60艘「紀念小王船」，供民眾典藏，傳承信仰文化。（記者劉婉君攝）

    紀念小王船以檜木為材質，由王船祭王船團隊及彩繪匠師手工打造。（記者劉婉君攝）

    紀念小王船以檜木為材質，由王船祭王船團隊及彩繪匠師手工打造。（記者劉婉君攝）

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