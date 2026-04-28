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    首頁 > 生活

    西瓜如何挑？達人絕招「拍肚子」剖開裂痕像「特斯拉」

    2026/04/28 10:42 記者劉曉欣／彰化報導
    西瓜如何挑？拍拍西瓜可是有絕招。（記者劉曉欣攝）

    西瓜如何挑？拍拍西瓜可是有絕招。（記者劉曉欣攝）

    又到吃西瓜的時節了，民眾就怕買到不好吃的西瓜，彰化縣福興鄉三和村西瓜達人歐文旭傳授絕招，西瓜熟不熟，拍一拍就知道，如果是「肉聲」，就好像是拍肚子就是熟了；如果拍起來的聲音像是拍胸膛，就是還沒熟；如果像是彈額頭的「答答聲」，這顆西瓜千萬不能買，不是水傷就是故障！

    歐文旭表示，前幾年因為雨水多，造成西瓜失收，瓜農損失慘重，今年因為雨水少，整個生長狀況非常好，西瓜又大又漂亮，終於等到豐收的一年，西瓜產地批發價格都有每台斤16元，比往年來得好。

    不過，民眾挑西瓜最怕就是不甜，歐文旭說，民眾都會在西瓜外殼彈一彈、拍一拍，但重點不是拍或是彈，而是聽聲音。瓜農都會說要挑「肉聲」，其實就是拍拍肚子的聲音，肚子有肉，才會說是「肉聲」，代表西瓜熟了！

    如果是拍起來聲音像是拍胸膛，因為胸膛的骨頭比較多，這代表西瓜就是「未成熟」，也不會好吃；如果聲音就像是「彈額頭」，這完全不必考慮，這不是水傷，就是故障了。

    歐文旭說，有的人因為不會挑西瓜，乾脆選剖開的西瓜，這時就可以半剖面的西瓜帶有裂痕，最完美就是「特斯拉」裂痕，剛好吃起來「沙沙的」，這是最佳口感。

    歐文旭表示，福興鄉三和村以「西瓜村」聞名，近年來失收嚴重，種的人變少了，大概就是他與老婆鄭淑麗栽種8分地，還有老友尤文爐1甲多，今年是吃瓜的好時節，希望民眾用力吃瓜來相挺。

    西瓜如何挑？西瓜達人歐文旭說「拍肚子」，聽到「肉聲」就對了。（記者劉曉欣攝）

    西瓜如何挑？西瓜達人歐文旭說「拍肚子」，聽到「肉聲」就對了。（記者劉曉欣攝）

    今年西瓜大豐收，彰化縣福興鄉瓜農歐文旭（圖中）、鄭淑麗（圖左）夫妻，以及尤文爐（圖右）開心極了。（記者劉曉欣攝）（記者劉曉欣攝）

    今年西瓜大豐收，彰化縣福興鄉瓜農歐文旭（圖中）、鄭淑麗（圖左）夫妻，以及尤文爐（圖右）開心極了。（記者劉曉欣攝）（記者劉曉欣攝）

    買西瓜專挑剖開的買，達人歐文旭說，有特斯拉裂痕是完美等級。（記者劉曉欣攝）

    買西瓜專挑剖開的買，達人歐文旭說，有特斯拉裂痕是完美等級。（記者劉曉欣攝）

    西瓜達人歐文旭說要挑西瓜，記得拍拍西瓜聽聲音。（記者劉曉欣攝）

    西瓜達人歐文旭說要挑西瓜，記得拍拍西瓜聽聲音。（記者劉曉欣攝）

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