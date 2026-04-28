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    核三重啟地方說明會前民團怒轟「核安核廢無解」 堅決反對核三重啟

    2026/04/28 10:39 記者蔡宗憲／屏東報導
    核三重啟地方說明會前，民團怒轟「核安核廢無解」，堅決反對核三重啟。（記者蔡宗憲攝）

    核三重啟地方說明會前，民團怒轟「核安核廢無解」，堅決反對核三重啟。（記者蔡宗憲攝）

    核三廠運轉執照換發審查今日（28日）在恆春舉辦地方說明會，民間團體的抗議聲浪卻在恆春鎮公所前炸裂！地球公民基金會等約30個公民團體今日拉起巨幅黑色布條，上頭以醒目的白字書寫「核安核廢無解」與「反對老舊核三重啟」，同時手持「恆春拒絕老舊核電」等多張小標語，高喊口號，抗議審查程序缺乏正當性與透明度，要求政府必須正視老舊核電的巨大風險。

    「核安無解、核廢無解，恆春人拒絕老舊核電！」民團代表痛批，核三廠已運轉逾40年，設備老化嚴重，且電廠緊鄰活動斷層，地震風險不容忽視。最令居民氣憤的是，布條上直指的「核廢無解」正是事實，核廢料最終處置場址至今毫無進展。政府在缺乏社會溝通的情況下強推重啟，根本是將巨大的安全風險與環境債轉嫁給恆春居民與下一代。

    多位學者與民間代表質疑，目前的說明會淪為「單向宣導」，不僅參與設計不利於當地居民表達意見，資訊公開更是遮遮掩掩。

    民團強調，所謂的「核電三原則」（核安無虞、核廢有解、社會共識），不能只是選舉口號，應建立可受公眾監督的具體檢驗機制，並具體落實地方民眾的「知情同意權」。

    針對供電問題，團體引用官方數據回擊，強調短期供電尚屬穩定，核電並非唯一選項，政府應加速發展再生能源並提升電網韌性，而非迷信老舊核電。民團呼籲，在未完成資訊公開與核廢規劃前，應暫緩核三重啟審查，確保公共安全與世代正義。

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