台科大遭控性平事件處理不當，學生批整體制度出問題。（記者楊綿傑攝）

台科大學生間發生性平爭議，一方當事學生近期指控校方從性平事件處理、申訴救濟、文件提供、分流保護、資料核對與法律說明窗口等多個環節，都出現前後不一致、程序不足或保護不周的情形，批評校方整體制度出了問題，並要求應正視問題且提出說明。

台科大L生向本報投訴，校方行政人員處理性平事件過程對其言語不當，事後提出行政失誤之道歉函，最初表示僅供現場閱覽，不提供寄送；之後又回覆「歉難提供紙本資料」；再之後又改稱文件已寄出。對於同一份文件，校方在提供方式、能否提供、法律依據及處理理由上，說法不一致，程序不透明。

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此外，L生還特別提到，性平調查結果出爐後，其因不服而再向校方提出申訴，召開申訴評議會時，主席在會議進行中一邊吃便當還催促當事人趕快將意見陳述完畢，稱「他們是教授還有課要上」，使其發言時間與節奏受到壓縮、未能完整核對與澄清雙方資料、即使已知資料存在落差卻未能完成必要釐清。

L生認為，校方在性平案件處理整體程序設計與執行上都有缺失，包括相關人員對用語不當，對情境的理解與敏感度不足；校方本應避免雙方當事人不必要接觸，但不論是在訪談時間安排、文件簽署或簽核流程上都未落實；且在案件處理過程中也並未主動、妥善地協助安排獨立而有效的法律與心理支持資源。

L生特別點出，自己詢問法律協助後，校方並未提供有效且獨立的轉介安排，導致實際接觸之律師，因與另一方或案件關係而有利益迴避問題，無法提供協助。但後續再就此案文件與程序問題向校方要求說明時，校方卻又指示聯繫同一名律師，將其作為說明此案的窗口，這種安排在邏輯上與程序上都非常矛盾。

L生質疑，在性平事件處理過程中，學校是否真正做到避免雙方接觸與二次傷害；讓當事人充分陳述、核對與澄清資料；以一致、透明、具法律依據的方式處理重要文件與程序問題；在申訴與救濟制度上，真正保障當事人權益，而不是讓程序流於形式；在法律與心理支持上提供真正可使用、無利益衝突的協助機制等，校方應該說明。

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