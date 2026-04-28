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    桃園就服處5月辦4場次徵才活動 逾3200個工作機會向求職者招手

    2026/04/28 10:23 記者李容萍／桃園報導
    桃園市就服處推出系列徵才活動結合在地產業需求，提供多元且具競爭力的薪資條件。（桃園市就服處提提供）

    桃園市就服處推出系列徵才活動結合在地產業需求，提供多元且具競爭力的薪資條件。（桃園市就服處提提供）

    桃園市政府就業職訓服務處規劃5月辦理4場大型及中型徵才活動，分別於中壢區及桃園區登場，超過70家優質企業參與，逾3200個工作機會，涵蓋科技製造、餐飲服務、物流運輸、旅宿業及生技產業等領域，歡迎民眾把握轉職與就業契機。

    就服處就業促進課長高慶賢表示，首場活動5月8日下午1點至3點30分，在中壢區過嶺市民活動中心登場，22家企業提供超過900個工作機會，職缺類型包括司機、倉儲人員、技術員、工程師及行政助理等，其中，保全與倉儲相關職缺薪資最高可達5萬1千元，財務會計職缺薪資上看4萬8千元，提供求職者多元選擇。

    5月12日上午10點至下午2點在桃園區五中市民活動中心登場的大型徵才活動，邀請30家企業開出逾1300個職缺，無論是工程師、行政人員、門市服務或餐飲、旅宿職務應有盡有，其中，餐飲業區主管薪資最高可達5萬千元。

    5月13日上午9點至中午12點30分於中壢就業中心，邀集24家廠商提供超過1000個職缺，涵蓋工程技術、行政管理、教育服務及餐飲旅宿等領域，其中，工程整合工程師薪資最高可達7萬5000元，展現科技與製造產業的高薪潛力；壓軸場5月15日在桃園區陽明公園市民活動中心舉辦「北區聯合徵才活動」，邀集24家企業開出逾1000個職缺，職務包含駕駛員、保全員、居服員、門市人員及餐飲服務等，其中，客運駕駛員薪資最高可達8萬千元。

    市府勞動局長李賢祥鼓勵求職民眾勇敢跨出求職第一步，5月份是開啟職涯新篇章的最佳時機，一系列徵才活動結合在地產業需求，提供多元且具競爭力的薪資條件，無論是社會新鮮人、中高齡求職者或轉職民眾，皆可在現場找到適合自身條件的工作機會，活動現場設有就業服務諮詢，以及「青年安薪就業讚」、「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」、「婦女再就業」等多項就業促進方案諮詢與登記服務，凡經就業服務據點推介就業，最高可獲得3萬元就業獎勵。

    桃園市就服處推出系列徵才活動結合在地產業需求，提供多元且具競爭力的薪資條件。（桃園市就服處提提供）

    桃園市就服處推出系列徵才活動結合在地產業需求，提供多元且具競爭力的薪資條件。（桃園市就服處提提供）

    桃園市就服處推出系列徵才活動結合在地產業需求，提供多元且具競爭力的薪資條件。（桃園市就服處提提供）

    桃園市就服處推出系列徵才活動結合在地產業需求，提供多元且具競爭力的薪資條件。（桃園市就服處提提供）

    桃園市就服處推出系列徵才活動結合在地產業需求，提供多元且具競爭力的薪資條件。（桃園市就服處提提供）

    桃園市就服處推出系列徵才活動結合在地產業需求，提供多元且具競爭力的薪資條件。（桃園市就服處提提供）

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