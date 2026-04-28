造謠者抓到了！瘋狂發布「高雄多人食用馬鈴薯中毒」 桃園51歲男被聲押

汪男在多個臉書粉專發布「高雄有多人因食用馬鈴薯而中毒」AI圖片，高雄市衛生局緊急澄清並報案。（檢方提供）

日前有臉書粉專直指高雄市有多人因食用馬鈴薯而中毒，並以AI做成報紙樣板圖片，企圖以假亂真，桃園地檢署民生專組檢查官王念珩指揮法務部調查局資安工作站偵辦，昨（27）日晚間約談涉案的桃園市51歲汪姓男子到案說明，訊後向桃園地方法院聲請羈押汪男。

桃園地檢署指出，汪男於今年4月25日起，陸續在臉書社群平台多個粉絲專頁，發布「高雄爆發多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」不實訊息，並利用AI偽造成新聞報導的樣板，引起社會民眾對於馬鈴薯及其製品食用安全的恐懼，並影響相關業者的營運。

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經檢察官訊問後，認定汪男涉犯食品安全衛生管理法第46條之1之「散播食安不實訊息罪」，罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押。

桃檢呼籲，網路食安謠言多，民眾務必先查證來源，切勿隨意轉傳不明訊息，同時保持冷靜判斷，以免造成不必要之恐慌。

汪男在多個臉書粉專發布「高雄有多人因食用馬鈴薯而中毒」AI圖片，高雄市衛生局緊急澄清並報案。（檢方提供）

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