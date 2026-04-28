為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陳瑩要求蘭嶼機場增設ATM 近期啟用

    2026/04/28 10:25 記者劉人瑋／台東報導
    立委陳瑩要求交通部在蘭嶼機場設置24小時ATM，並前往蘭嶼會勘。（立委陳瑩服務團隊提供）

    立委陳瑩要求交通部在蘭嶼機場設置24小時ATM，並前往蘭嶼會勘。（立委陳瑩服務團隊提供）

    全蘭嶼只有3座ATM，而且「門戶」蘭嶼機場卻沒有，立委陳瑩日前接獲蘭嶼鄉親陳情指出，機場內目前未設置ATM，對於居民及旅客進出有現金需求時，造成極大不便。陳瑩日前即要求交通部民航局及中華郵政，應於機場改建過程中，一併規劃設置提供24小時服務的ATM設備。昨（27）日陳瑩與蘭嶼鄉長吳清美、台東縣議員董昌華、蘭嶼航空站長羅傑、台東郵局科長王培杰，至蘭嶼機場關心設置進度並表示，ATM近期就會啟用，讓提款金融服務不打折。

    目前全國所有離島機場內均有ATM，以便居民與觀光客使用，唯獨台東的蘭嶼與綠島尚未設置，形成明顯落差。目前蘭嶼全島僅有3處ATM，分別位於東清7-11超商（位於蘭嶼東側）、開元漁港農會，以及蘭嶼郵局。距離機場最近的郵局ATM仍有約2.06公里，其次為開元漁港農會約4.6公里，對於需要即時提領現金的鄉親及旅客而言相當不便。

    陳瑩指出，機場是人流進出的重要據點，沒有基本的金融服務，顯然規劃與實際需求存在明顯落差。蘭嶼鄉長吳清美感謝委員爭取，24小時提供使用服務的ATM，真的非常方便。

    目前蘭嶼及綠島的ATM設置，將配合臨時航廈工程同步推動，預計蘭嶼臨時航廈將於2026年4月完工（經費2.99億元）、綠島臨時航廈將於2026年6月完工（經費2.85億元），二處永久航廈則預計於2027年12月完工。ATM設置亦將配合相關工程進度同步完成。陳瑩日前於立法院要求相關單位，無論是「臨時航廈」或未來的「永久航廈」，均應於機場內設置ATM，陳瑩感謝民航局與中華郵政的配合協助，提升蘭嶼金融服務的方便性。

    進行中的機場工程，已留下ATM孔洞。（立委陳瑩服務團隊提供）

    進行中的機場工程，已留下ATM孔洞。（立委陳瑩服務團隊提供）

    進行中的機場工程，已留下ATM孔洞。（立委陳瑩服務團隊提供）

    進行中的機場工程，已留下ATM孔洞。（立委陳瑩服務團隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播