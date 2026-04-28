陳瑩要求蘭嶼機場增設ATM 近期啟用

立委陳瑩要求交通部在蘭嶼機場設置24小時ATM，並前往蘭嶼會勘。（立委陳瑩服務團隊提供）

全蘭嶼只有3座ATM，而且「門戶」蘭嶼機場卻沒有，立委陳瑩日前接獲蘭嶼鄉親陳情指出，機場內目前未設置ATM，對於居民及旅客進出有現金需求時，造成極大不便。陳瑩日前即要求交通部民航局及中華郵政，應於機場改建過程中，一併規劃設置提供24小時服務的ATM設備。昨（27）日陳瑩與蘭嶼鄉長吳清美、台東縣議員董昌華、蘭嶼航空站長羅傑、台東郵局科長王培杰，至蘭嶼機場關心設置進度並表示，ATM近期就會啟用，讓提款金融服務不打折。

目前全國所有離島機場內均有ATM，以便居民與觀光客使用，唯獨台東的蘭嶼與綠島尚未設置，形成明顯落差。目前蘭嶼全島僅有3處ATM，分別位於東清7-11超商（位於蘭嶼東側）、開元漁港農會，以及蘭嶼郵局。距離機場最近的郵局ATM仍有約2.06公里，其次為開元漁港農會約4.6公里，對於需要即時提領現金的鄉親及旅客而言相當不便。

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陳瑩指出，機場是人流進出的重要據點，沒有基本的金融服務，顯然規劃與實際需求存在明顯落差。蘭嶼鄉長吳清美感謝委員爭取，24小時提供使用服務的ATM，真的非常方便。

目前蘭嶼及綠島的ATM設置，將配合臨時航廈工程同步推動，預計蘭嶼臨時航廈將於2026年4月完工（經費2.99億元）、綠島臨時航廈將於2026年6月完工（經費2.85億元），二處永久航廈則預計於2027年12月完工。ATM設置亦將配合相關工程進度同步完成。陳瑩日前於立法院要求相關單位，無論是「臨時航廈」或未來的「永久航廈」，均應於機場內設置ATM，陳瑩感謝民航局與中華郵政的配合協助，提升蘭嶼金融服務的方便性。

進行中的機場工程，已留下ATM孔洞。（立委陳瑩服務團隊提供）

進行中的機場工程，已留下ATM孔洞。（立委陳瑩服務團隊提供）

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