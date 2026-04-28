有手作、音樂會、健行 竹縣湖口老街桐樂會揪親子桐心遊

湖口老街三元宮桐花盛開。（圖擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣2026湖口老街桐樂會開跑！即日起到5月17日的週末假日，規劃有百年老街導覽、音樂饗宴、桐花小旅行及手作體驗，活動期間到湖口老街FB或Instagram按讚，還可參加古早味童趣遊具抽獎活動，歡迎親子、好友一起到湖口老街，在桐花盛開的季節感受濃厚的人文風情。

主辦的湖口形象商圈發展協會表示，活動從親子桐心遊的主題出發，規劃親子同樂手作體驗，包括檜木環保筷DIY、生態瓶親子手作（報名費100元）以及種子鈴鐺系列（莢竹桃、石栗），利用自然果實種子製作清脆鈴鐺，結合創意與生活美學，讓家長與孩子在旅遊過程中共同完成作品，留下專屬回憶，相關報名資訊將在官方社群平台公告。

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另外，4月29日、5月12日兩個平日規劃兩場老街及桐花園區導覽小旅行（每人200元），帶領遊客走訪畚箕窩溪藍帶步道，並體驗客家米食「牛汶水」DIY，更認識湖口在地文化及自然風貌，請追蹤粉絲專頁報名。

其中，音樂饗宴將配合母親節假期，於5月9日星期六下午2點在湖口天主堂舉行，邀請小型室內樂團帶來動聽的音樂饗宴。邀請全台民眾於春暖花開之際走訪湖口老街，在桐花紛飛中體驗一場融合自然、人文與親子互動的春日旅程。

湖口老街在活動期間假日都有精彩的表演。（圖擷取自新竹縣政府官網）

街頭遊戲區讓親子同樂。（圖擷取自新竹縣政府官網）

2026湖口老街桐樂會開跑。（圖擷取自新竹縣政府官網）

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