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    首頁 > 生活

    提升台灣巧克力風味 日本專家Kanako來授課

    2026/04/28 09:18 記者葉永騫／屏東報導
    學員專心研究可可和製成不同風味的巧克力。（屏東縣政府提供）

    學員專心研究可可和製成不同風味的巧克力。（屏東縣政府提供）

    為提升屏東可可與巧克力邁向國際化，屏東縣政府、台灣可可與巧克力產業協會邀請日本巧克力專家Kanako來授課，教授精品巧克力與跨界風味應用實戰等課程，即日起開放報名，2天費用2000元，上課時間為5月7、8兩天在客家文化中心，名額有限。

    縣府客家事務處表示，國際講師 KANAKO SATSUTANI 在精品巧克力領域深耕逾25年，自2013年起擔任 TOMOESAVEUR 株式會社執行長，亦曾擔任2021年國際卓越可可豆競賽及2018年ICA世界巧克力大賽亞太區評審。

    今年再度來台授課，將使課程內容更貼近在地需求外，她亦為英國茶學院認證品茶師，以及IICCT三級認證巧克力品嚐師首位會員，長期致力於茶與巧克力的跨界融合，兩者在風味結構與發酵特性上具高度共通性，本次課程亦將呈現多元且富創意的跨界風味應用，帶來嶄新的味覺體驗。

    這次課程以包含巧克力基礎理論、感官品鑑入門、進階品鑑技巧、品嚐不同國家品牌的精品巧克力，進一步激發產品開發靈感，有助於業者強化產品競爭力並開拓新市場，讓台灣可可產業品質持續精進，逐步於國際市場嶄露頭角。

    專家來台講座都吸引滿滿的人潮。（屏東縣政府提供）

    專家來台講座都吸引滿滿的人潮。（屏東縣政府提供）

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