新北市積淹水熱點中和中正、建八路有解 改善排水溝及抽水機發揮戰力

新北市中和區建八路排水溝因大雨宣洩不及造成路面積淹水。（新北市水利局提供）

新北市水利局為解決中和區中正路及建八路一帶每逢大雨積淹水之苦，投入約1080萬元經費推動排水改善工程，自去年9月動工以來，主體排水溝已順利完工並恢復路面通行，關鍵的抽水機組也於今年4月初由台電完成接電並測試完妥，目前機組已進入待命狀態，隨時可發揮戰力，緩解當地積淹水困擾，大幅提升用路安全與居住品質。

水利局長宋德仁表示，該路段過去因強降雨導致側溝排放不及，經勘察發現建八路舊有側溝受限於既有地形與地下管線，導致排水坡度不理想，此外，連城路側溝排水分別流向中正路及建一路側溝後排入雨水下水道，然而因中正路整體流路過長，遇大雨時常宣洩不及，導致路面積水影響安全，為此，水利局透過專業診斷，採取「導流」與「加速抽排」雙重策略進行改善。

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宋德仁指出，工程首先針對建八路完成200公尺側溝改善與高程調整，優化重力排水效率；另一方面於中正路新設2台5馬力抽水機，未來若遇瞬時強降雨，將立即啟動機械抽排，解決中正路排水流路過長的瓶頸，除此之外，水利局更協調台北市捷運工程局，於捷運「萬大-中和-樹林線（第一期工程）」連城路道路復舊過程中，調整連城路側溝流向，降低往中正路方向的水流負擔，透過跨單位協作提升整體排水成效。

水利局強調，都會地區地狹人稠且地下管線極其複雜，施作排水改善工程日益艱難，面對困境更要發揮創意思維，結合多元科技手段優化系統，治水腳步從未停歇，積極對各低窪路段進行診斷並提出改善方案，至今已累積解決17個行政區，共97處的積淹水熱點。

新北市中和中正路新設2台5馬力抽水機，若遇瞬時強降雨將立即啟動機械抽排，主動加速排水效率。（新北市水利局提供）

新北市中和區建八路排水溝已順利完工並恢復路面通行。（新北市水利局提供）

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